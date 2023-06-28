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Міністр розкритикував ідею перейменування Запоріжжя: Рішення скасувати

Євген КізіловСереда, 28 червня 2023, 21:18
Міністр розкритикував ідею перейменування Запоріжжя: Рішення скасувати
оксен лісовий, фото: уп.життя

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий заявив, що рішення Національної комісії зі стандартів державної мови щодо перейменування населених пунктів, в тому числі Запоріжжя, має бути скасоване.

Джерело: Лісовий у Facebook

Пряма мова: "Скандальне рішення Національної комісії зі стандартів державної мови щодо перейменування населених пунктів має бути скасовано".

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Деталі: Лісовий вважає, що комісія вийшла за межі своїх повноважень, оскільки питання заборони пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації топонімії, згідно із законом, покладено на інші органи.

Він пояснив, що функціями комісії є формування та оприлюднення переліку населених пунктів, назви яких потребують обов'язкового погодження зі стандартами державної мови та рекомендаціями щодо погодження назв таких сіл, селищ, міст зі стандартами державної мови.

Пряма мова: "Виглядає, що члени комісії підійшли до розроблення рекомендацій дуже формально. Є у назві корінь "красн" або "черв"? Ок, перейменувати. А чи є там насправді історичний зв’язок із комуністами, ніхто не вивчав (а це, власне, і не завдання цієї комісії).

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Тому нині це рішення має бути скасовано і напрацьовано нове – компетентними та уповноваженими органами".

Передісторія:

  • 27 червня Національна комісія зі стандартів державної мови опублікувала рекомендації щодо зміни назв понад 1,4 тис. назв сіл, селищ і міст України. Серед іншого до переліку потрапило й місто Запоріжжя.
  • Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав скасувати зазначене рішення Нацкомісії зі стандартів державної мови.
  • У Нацкомісії на це заявили, що взялися розглядати питання про перейменування Запоріжжя після звернення від жителів міста.

Теми: ЗапоріжжядерусифікаціяКабінет міністрівмова
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