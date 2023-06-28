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Министр раскритиковал идею переименования Запорожья: Решение отменить

Евгений КизиловСреда, 28 июня 2023, 21:18
Министр раскритиковал идею переименования Запорожья: Решение отменить
оксен лисовой, фото: уп.життя

Министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что решение Национальной комиссии по стандартам государственного языка по переименованию населенных пунктов, в том числе Запорожья, должно быть отменено.

Источник: Лисовой в Facebook

Прямая речь: "Скандальное решение Национальной комиссии по стандартам государственного языка по переименованию населенных пунктов должно быть отменено".

Детали: Лисовой считает, что комиссия вышла за пределы своих полномочий, поскольку вопрос запрета пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии, согласно закону, возложен на другие органы.

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Он пояснил, что функциями комиссии является формирование и обнародование перечня населенных пунктов, названия которых требуют обязательного согласования со стандартами государственного языка и рекомендациями по согласованию названий таких сел, поселков, городов со стандартами государственного языка.

Прямая речь: "Похоже, что члены комиссии подошли к разработке рекомендаций очень формально. Есть в названии корень "красн" или "черв"? Ок, переименовать. А есть ли там на самом деле историческая связь с коммунистами, никто не изучал (а это, собственно, и не задача этой комиссии).

Поэтому сейчас это решение должно быть отменено и наработано новое - компетентными и уполномоченными органами".

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Предыстория:

  • 27 июня Национальная комиссия по стандартам государственного языка опубликовала рекомендации по изменению названий более 1,4 тыс. названий сел, поселков и городов Украины. В перечень попал и город Запорожье.
  • Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призвал отменить указанное решение Нацкомиссии.
  • В Нацкомиссии на это заявили, что взялись рассматривать вопрос о переименовании Запорожья после обращения от жителей города.

Темы: ЗапорожьедерусификацияКабинет министровязык
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