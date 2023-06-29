Сторони ще погоджують деталі угоди щодо "вагнерівців" – ISW

За даними Інституту вивчення війни (ISW), після заколоту ПВК "Вагнер" сторони й досі ведуть перемовини щодо угоди, запропонованої самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Джерело: ISW

Деталі: На думку аналітиків, продовження повідомлень про угоду за посередництва білоруського диктатора Лукашенка щодо припинення збройного заколоту групи "Вагнера" свідчить про те, що сторони, можливо, все ще ведуть переговори щодо конкретизації деталей угоди.

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Російські джерела продовжували спекулювати на деталях цієї угоди 28 червня. Відтак, зазначають експерти, поширені спекуляції навколо позицій "Вагнера" в Білорусі свідчать про те, що певні аспекти угоди все ще опрацьовуються.

Крім того, російські джерела припускають, що бунт "Вагнера" вже має потужний вплив на російську командну структуру.

У звіті зазначається, що джерела, які публікують ці припущення, в основному були точними в попередніх повідомленнях про зміни в російському командуванні, хоча тривале серйозні потенційні наслідки, пов'язані зі збройним заколотом Пригожина, можуть вплинути на точність цих джерел. Наразі ISW не може підтвердити жодного з цих припущень про зміну командування, але очевидно, що збройний заколот продовжує мати значні наслідки на інформаційний простор.

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В огляді також згадують про повідомлення росЗМІ про арешт російського генерала Сергія Суровікіна.

На думку фахівців, якщо російська влада таки заарештувала Суровікіна, то Кремль, ймовірно, використає його і поплічників як цапа-відбувайла, щоб публічно пояснити, чому російські військові та органи внутрішньої безпеки погано відреагували на заколот, і щоб виправдати потенційну зміну російського військового керівництва.

ISW раніше повідомляв про помітні зв'язки Суровікіна з ПВК "Вагнера", саме тому генерал є головним кандидатом на роль цапа-відбувайла, незалежно від фактичного рівня підтримки, яку він надав заколоту.

Аналітики припускають, що Кремль може спробувати заспокоїти зневагу до керівників МО, знизивши роль Герасимова в операціях в Україні, хоча він, швидше за все, збереже, принаймні номінально, посаду.

В огляді ідеться і про те, що Кремль, можливо, обрав Теплінського як фактичного командувача військових дій, оскільки він, за повідомленнями, користується широкою популярністю серед росіян, зокрема й ультранаціоналістичної спільноти.

Зазначається, що Кремль, ймовірно, намагатиметься балансувати між заспокоєнням невдоволення МО і очищенням його від нелояльних фігур, не суперечачи при цьому своїй риториці і діям. Якщо йому буде надто важко досягти цього балансу, він може вирішити переслідувати лише одну з цілей. У такому випадку Кремль майже напевно зробить вибір на користь очищення від нелояльних фігур, незважаючи на постійний гнів щодо керівництва МО.

Ключові висновки ISW ЗА 28 червня: