Суровікіна заарештували після заколоту ПВК Вагнер − ЗМІ
Головнокомандувача ПКС, заступника командувача російського угруповання в Україні Сергія Суровікіна заарештували після невдалого заколоту ватажка ПВК "Вагнер", повідомляє The Moscow Times.
Джерело: The Moscow Times із посиланням на два джерела, близькі до Міноборони, Insider
Пряма мова співрозмовника видання: "У контексті Пригожина. Імовірно він (Суровікін − ред.) вибрав сторону (Пригожина під час заколоту − ред.) і його за яйця схопили".
Деталі: На запитання про те, де зараз перебуває генерал, він відповів, що "цю інформацію у нас навіть внутрішніми каналами не коментують".
Інше джерело причину арешту прокоментувало так: "Там історія з ним була не "ОК". Для влади. Більше нічого не можу говорити".
Вперше повідомлення про можливий арешт Суровікіна з'явилося в Telegram-каналі блогера-пропагандиста Володимира Романова. За його інформацією, Суровікіна заарештували ще 25 червня − відразу після заколоту ПВК "Вагнер". Романов стверджував, що Суровікін перебуває в СІЗО "Лефортово".
Insider зазначає, що невідомо, звідки в нього ця інформація.
За словами джерела The Moscow Times, не зовсім зрозуміло, чи був Суровікін у курсі заколоту Пригожина.
Співрозмовник видання заявив, що Суровікін нібито "повівся не особливо покірно, коли поставили завдання читати текст на камеру і розрулювати, надто грубіянив керівництву". Мовляв, через це могло скластися враження, що Суровікін входить у "пригожинську коаліцію".
Ексголовред "Эха Москвы" Олексій Венедиктов повідомляв, що Суровікін "три дні не виходить на зв'язок зі своєю сім'єю" і що його охорона також не відповідає.
Раніше видання The New York Times із посиланням на чиновників США, знайомих із розвідданими, написало, що Суровікін заздалегідь знав про плани Пригожина почати збройний заколот проти військового керівництва Росії.
Тепер влада США намагається з'ясувати, чи не допомагав Суровікін планувати заколот.
Сам Суровікін у суботу знявся у відеоролику, засудивши заколот Пригожина і закликавши "вагнерівців" зупинитися.
Для довідки: За даними російських провоєнних медіа та телеграм-каналів, унаслідок заколоту "вагнерівців" загинуло від 13 до 20 осіб.
Армія Росії також зазнала втрат у техніці: за даними "Важных историй", це три вертольоти Мі-8 радіоелектронної боротьби, один транспортний Мі-8, і два ударні вертольоти Ка-52 і Мі-35М, а також літак-командний пункт Іл-22М і два броньовика КамАЗ і "Тигр". ПВК "Вагнер" втратили два УАЗи, один КамАЗ і броньовик "ВПК-Урал".
Разом з тим, як повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на підрахунки нідерландського проєкту Oryx, під час заколоту "вагнерівці" збили літак Іл-22М та шість гелікоптерів армії РФ.
Путін визнав загибель російських льотчиків під час заколоту, але якихось гучних заяв з цього приводу не робив. Російський диктатор зібрав нараду за участю керівників силових відомств, але на ній він лише подякував їм за нібито "придушення" заколоту найманців "ПВК Вагнер". Путін також подякував і самим "вагнерівцям" − нібито за те, що "не пішли на братовбивче кровопролиття".
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах найманців. Через це 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість".
- Зранку 24 червня Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти. Найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у Воронежі.
- Російський президент Володимир Путін в екстреному зверненні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".
- В адміністрації президента РФ побоювалися, що вже за кілька годин вагнерівці Євгена Пригожина можуть опинитися недалеко від Москви, і біля столиці почнуться бої. За даними української розвідки, Путін екстрено виїхав з Москви на Валдай. Колону "вагнерівців" помітили за 400 км від Москви.
- У суботу ввечері після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори. Пізніше стало відомо, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, а він "піде в Білорусь".