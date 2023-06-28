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Суровікіна заарештували після заколоту ПВК Вагнер − ЗМІ

Ірина БалачукСереда, 28 червня 2023, 23:32
Суровікіна заарештували після заколоту ПВК Вагнер − ЗМІ
Сергій Суровікін. Фото mil.ru

Головнокомандувача ПКС, заступника командувача російського угруповання в Україні Сергія Суровікіна заарештували після невдалого заколоту ватажка ПВК "Вагнер", повідомляє The Moscow Times.

Джерело: The Moscow Times із посиланням на два джерела, близькі до Міноборони, Insider 

Пряма мова співрозмовника видання: "У контексті Пригожина. Імовірно він (Суровікін − ред.) вибрав сторону (Пригожина під час заколоту − ред.) і його за яйця схопили".

Деталі: На запитання про те, де зараз перебуває генерал, він відповів, що "цю інформацію у нас навіть внутрішніми каналами не коментують".

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Інше джерело причину арешту прокоментувало так: "Там історія з ним була не "ОК". Для влади. Більше нічого не можу говорити".

Вперше повідомлення про можливий арешт Суровікіна з'явилося в Telegram-каналі блогера-пропагандиста Володимира Романова. За його інформацією, Суровікіна заарештували ще 25 червня − відразу після заколоту ПВК "Вагнер". Романов стверджував, що Суровікін перебуває в СІЗО "Лефортово".

Insider зазначає, що невідомо, звідки в нього ця інформація.

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За словами джерела The Moscow Times, не зовсім зрозуміло, чи був Суровікін у курсі заколоту Пригожина.

Співрозмовник видання заявив, що Суровікін нібито "повівся не особливо покірно, коли поставили завдання читати текст на камеру і розрулювати, надто грубіянив керівництву". Мовляв, через це могло скластися враження, що Суровікін входить у "пригожинську коаліцію".

Ексголовред "Эха Москвы" Олексій Венедиктов повідомляв, що Суровікін "три дні не виходить на зв'язок зі своєю сім'єю" і що його охорона також не відповідає.

Раніше видання The New York Times із посиланням на чиновників США, знайомих із розвідданими, написало, що Суровікін заздалегідь знав про плани Пригожина почати збройний заколот проти військового керівництва Росії.

Тепер влада США намагається з'ясувати, чи не допомагав Суровікін планувати заколот.

Сам Суровікін у суботу знявся у відеоролику, засудивши заколот Пригожина і закликавши "вагнерівців" зупинитися.

Для довідки: За даними російських провоєнних медіа та телеграм-каналів, унаслідок заколоту "вагнерівців" загинуло від 13 до 20 осіб.

Армія Росії також зазнала втрат у техніці: за даними "Важных историй", це три вертольоти Мі-8 радіоелектронної боротьби, один транспортний Мі-8, і два ударні вертольоти Ка-52 і Мі-35М, а також літак-командний пункт Іл-22М і два броньовика КамАЗ і "Тигр". ПВК "Вагнер" втратили два УАЗи, один КамАЗ і броньовик "ВПК-Урал".

Разом з тим, як повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на підрахунки нідерландського проєкту Oryx, під час заколоту "вагнерівці" збили літак Іл-22М та шість гелікоптерів армії РФ

Путін визнав загибель російських льотчиків під час заколоту, але якихось гучних заяв з цього приводу не робив. Російський диктатор зібрав нараду за участю керівників силових відомств, але на ній він лише подякував їм за нібито "придушення" заколоту найманців "ПВК Вагнер". Путін також подякував і самим "вагнерівцям" − нібито за те, що "не пішли на братовбивче кровопролиття".

Передісторія:

Теми: СуровікінПригожинарештВагнер
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