Стороны еще согласовывают детали соглашения по "вагнеровцам" – ISW

По данным Института изучения войны (ISW), после мятежа ЧВК "Вагнер" стороны до сих пор ведут переговоры по соглашению, предложенному самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Источник: ISW

Детали: По мнению аналитиков, продолжение сообщений о соглашении при посредничестве белорусского диктатора Лукашенко о прекращении вооруженного мятежа группы "Вагнера" свидетельствует о том, что стороны, возможно, все еще ведут переговоры по конкретизации деталей соглашения.

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Российские источники продолжали спекулировать на деталях этого соглашения 28 июня. Поэтому, отмечают эксперты, распространенные спекуляции вокруг позиций "Вагнера" в Беларуси свидетельствуют о том, что определенные аспекты соглашения все еще прорабатываются.

Кроме того, российские источники предполагают, что бунт "Вагнера" уже имеет мощное влияние на российскую командную структуру.

В отчете отмечается, что источники, публикующие эти предположения, в основном были точными в предыдущих сообщениях об изменениях в российском командовании, хотя длительное серьезные потенциальные последствия, связанные с вооруженным мятежом Пригожина, могут повлиять на точность этих источников. Сейчас ISW не может подтвердить ни одного из этих предположений об изменении командования, но очевидно, что вооруженный мятеж продолжает иметь значительные последствия на информационное пространство.

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В обзоре также упоминают о сообщениях росСМИ об аресте российского генерала Сергея Суровикина.

По мнению специалистов, если российские власти таки арестовали Суровикина, то Кремль, вероятно, использует его и приспешников как козла отпущения, чтобы публично объяснить, почему российские военные и органы внутренней безопасности плохо отреагировали на мятеж, и чтобы оправдать потенциальную смену российского военного руководства.

ISW ранее сообщал о заметных связях Суровикина с ЧВК "Вагнера", именно поэтому генерал является главным кандидатом на роль козла отпущения, независимо от фактического уровня поддержки, которую он оказал мятежу.

Аналитики предполагают, что Кремль может попытаться успокоить пренебрежение к руководителям МО, снизив роль Герасимова в операциях в Украине, хотя он, скорее всего, сохранит, по крайней мере номинально, должность.

В обзоре говорится и о том, что Кремль, возможно, выбрал Теплинского в качестве фактического командующего военными действиями, поскольку он, по сообщениям, пользуется широкой популярностью среди россиян, в том числе и ультранационалистического сообщества.

Отмечается, что Кремль, вероятно, будет пытаться балансировать между успокоением недовольства МО и очисткой его от нелояльных фигур, не противореча при этом своей риторике и действиям. Если ему будет слишком трудно достичь этого баланса, он может решить преследовать только одну из целей. В таком случае Кремль почти наверняка сделает выбор в пользу очищения от нелояльных фигур, несмотря на постоянный гнев в отношении руководства МО.

Ключевые выводы ISW ЗА 28 июня: