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Зеленський: Насичений день і є новини про просування захисників України

Олена РощінаЧетвер, 29 червня 2023, 22:33
Зеленський: Насичений день і є новини про просування захисників України
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що 29 червня він провів насичений день у переговорах та зустрічах, говорив про початок переговорів щодо вступу України в Євросоюз і про подальшу підтримку з боку США.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "У засіданні Європейської Ради вже традиційно для України бути серед членів Євросоюзу. Порядок денний очевидний: наш захист у цій війні, наш шлях до перемоги, підтримка від наших партнерів… 

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Україна впливає на силу Європи – це факт. І цьогоріч настав час на основі цього та інших подібних фактів посилити єдність у Європі – зокрема, початком переговорів про членство України в Євросоюзі".

Деталі: Зеленський сказав, це був насичений день, який завершився його зустріччю з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

У президента цього дня була зустріч із американським політиком Майком Пенсом і розмова з президентом Гватемали, зустріч із екоактивістами та з представниками українського бізнесу, участь у церемонії вручення премії Chatham House 2022.

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Пряма мова: "Я вдячний усім, хто працює заради України, українців, хто зберігає та створює нові робочі місця, хто сплачує податки і хто вже готується до нашого відновлення – до масштабної програми трансформації України, яку ми реалізуємо обов’язково після нашої перемоги.

І звичайно, наші воїни, наш захист. Я дякую кожному і кожній, хто захищає нашу державу! Дякую всім, хто зараз у бою, хто сьогодні дав нам найкращу новину – про просування вперед українських позицій. Слава вам, наші герої! 

Дякую всім у світі, хто нам реально допомагає!".

Цьому передувало: Президент Володимир Зеленський повідомляв, що 26 червня Сили оборони просунулися вперед на всіх напрямках фронту. Про те, що Сили оборони України змогли перехопити стратегічну ініціативу на полі бою і просуваються вперед, повідомив і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний американському колезі Марку Міллі 28 червня.

Теми: ЗеленськийЄССШАвійна
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