Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Насыщенный день и есть новости о продвижении защитников Украины

Елена РощинаЧетверг, 29 июня 2023, 22:33
Зеленский: Насыщенный день и есть новости о продвижении защитников Украины
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что 29 июня он провел насыщенный день в переговорах и встречах, говорил о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз и о дальнейшей поддержке со стороны США.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "В заседании Европейского Совета уже традиционно для Украины быть среди членов Евросоюза. Повестка дня очевидна: наша защита в этой войне, наш путь к победе, поддержка от наших партнеров... 

Реклама:

Украина влияет на силу Европы – это факт. И в этом году пришло время на основе этого и других подобных фактов усилить единство в Европе – в частности, началом переговоров о членстве Украины в Евросоюзе".

Детали: Зеленский сказал, это был насыщенный день, который завершился его встречей с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

У президента в этот день была встреча с американским политиком Майком Пенсом и разговор с президентом Гватемалы, встреча с экоактивистами и с представителями украинского бизнеса, участие в церемонии вручения премии Chatham House 2022.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Я благодарен всем, кто работает ради Украины, украинцев, кто сохраняет и создает новые рабочие места, кто платит налоги и кто уже готовится к нашему восстановлению – к масштабной программе трансформации Украины, которую мы реализуем обязательно после нашей победы.

И конечно, наши воины, наша защита. Я благодарю каждого и каждую, кто защищает наше государство! Спасибо всем, кто сейчас в бою, кто сегодня дал нам самую лучшую новость – о продвижении вперед украинских позиций. Слава вам, наши герои! 

Спасибо всем в мире, кто нам реально помогает!".

Этому предшествовало: Президент Владимир Зеленский сообщал, что 26 июня Силы обороны продвинулись вперед на всех направлениях фронта. О том, что Силы обороны Украины смогли перехватить стратегическую инициативу на поле боя и продвигаются вперед, сообщил и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный американскому коллеге Марку Милли 28 июня.

Темы: ЗеленскийЕССШАвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
Все новости...
Реклама: