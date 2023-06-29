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Зеленский: Насыщенный день и есть новости о продвижении защитников Украины

Елена РощинаЧетверг, 29 июня 2023, 22:33
Зеленский: Насыщенный день и есть новости о продвижении защитников Украины
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что 29 июня он провел насыщенный день в переговорах и встречах, говорил о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз и о дальнейшей поддержке со стороны США.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "В заседании Европейского Совета уже традиционно для Украины быть среди членов Евросоюза. Повестка дня очевидна: наша защита в этой войне, наш путь к победе, поддержка от наших партнеров... 

Украина влияет на силу Европы – это факт. И в этом году пришло время на основе этого и других подобных фактов усилить единство в Европе – в частности, началом переговоров о членстве Украины в Евросоюзе".

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Детали: Зеленский сказал, это был насыщенный день, который завершился его встречей с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

У президента в этот день была встреча с американским политиком Майком Пенсом и разговор с президентом Гватемалы, встреча с экоактивистами и с представителями украинского бизнеса, участие в церемонии вручения премии Chatham House 2022.

Прямая речь: "Я благодарен всем, кто работает ради Украины, украинцев, кто сохраняет и создает новые рабочие места, кто платит налоги и кто уже готовится к нашему восстановлению – к масштабной программе трансформации Украины, которую мы реализуем обязательно после нашей победы.

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И конечно, наши воины, наша защита. Я благодарю каждого и каждую, кто защищает наше государство! Спасибо всем, кто сейчас в бою, кто сегодня дал нам самую лучшую новость – о продвижении вперед украинских позиций. Слава вам, наши герои! 

Спасибо всем в мире, кто нам реально помогает!".

Этому предшествовало: Президент Владимир Зеленский сообщал, что 26 июня Силы обороны продвинулись вперед на всех направлениях фронта. О том, что Силы обороны Украины смогли перехватить стратегическую инициативу на поле боя и продвигаются вперед, сообщил и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный американскому коллеге Марку Милли 28 июня.

Темы: ЗеленскийЕССШАвойна
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