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Іран стверджує, що створив гіперзвукову ракету

Олена РощінаВівторок, 6 червня 2023, 13:50
Іран стверджує, що створив гіперзвукову ракету
Іранська гіперзвукова ракета "Фаттах", IRNA News Agency

Іран заявив, що створив гіперзвукову ракету "Fattah", здатну рухатися зі швидкістю, що в 15 разів перевищує швидкість звуку.

Джерело: IRNA News Agency, "The Guardian"

Дослівно твіт IRNA: "Гіперзвукова ракета вітчизняної розробки "Фаттах", останнє досягнення іранського Корпусу вартових ісламської революції, була представлена у вівторок вранці (6 червня) в присутності президента Ебрагіма Раїсі".

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Деталі: Командувач Повітряно-космічними силами КВІР бригадний генерал Амір-Алі Хаджизаде під час презентації гіперзвукової ракети "Фаттах" ("Завойовник") в Тегерані заявив, що Іран зараз є однією з чотирьох країн, які володіють технологією виробництва гіперзвукових ракет.

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"Ракета, яка була представлена сьогодні, є унікальною в світі... З цим відкриттям Іран став однією з чотирьох країн, які володіють цією технологією", – сказав він.

Ця заява пролунала на тлі високого рівня напруженості у відносинах зі США щодо ядерної програми Тегерана.

Державне телебачення Ірану повідомило, що ракета під назвою "Фаттах", або "Завойовник" мовою фарсі, має дальність польоту до 870 миль (1 400 км).

У повідомленні також стверджувалося, що ракета може пройти крізь будь-яку регіональну систему протиракетної оборони, хоча жодних доказів на підтримку цього твердження не наводилося.

В ефірі було показано те, що виглядало як модель ракети, яку представила Революційна гвардія перед президентом Ебрагімом Раїсі. 

Корпус вартових ісламської революції вже має великий арсенал балістичних ракет.

Цьому передувало: У листопаді генерал Амір Алі Хаджизаде з Корпусу вартових ісламської революції заявив, що Іран створив гіперзвукову ракету, не надавши при цьому жодних доказів на її підтвердження. 

Ця заява пролунала під час загальнонаціональних протестів після смерті у вересні 22-річної Махси Аміні після її арешту "поліцією моралі" країни.

Довідка: Гіперзвукова зброя, яка летить зі швидкістю понад 5 Махів, що в п'ять разів перевищує швидкість звуку, може створити серйозні проблеми для систем протиракетної оборони через свою швидкість і маневреність.

Вважається, що Китай, так само як і США, працює над створенням цієї зброї. 

Росія стверджує, що вже розгортає цю зброю, і заявила, що використовувала її на полі бою в Україні.

Теми: Іранзброя
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