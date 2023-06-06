Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Іран стверджує, що створив гіперзвукову ракету

Олена РощінаВівторок, 6 червня 2023, 13:50
Іран стверджує, що створив гіперзвукову ракету
Іранська гіперзвукова ракета "Фаттах", IRNA News Agency

Іран заявив, що створив гіперзвукову ракету "Fattah", здатну рухатися зі швидкістю, що в 15 разів перевищує швидкість звуку.

Джерело: IRNA News Agency, "The Guardian"

Дослівно твіт IRNA: "Гіперзвукова ракета вітчизняної розробки "Фаттах", останнє досягнення іранського Корпусу вартових ісламської революції, була представлена у вівторок вранці (6 червня) в присутності президента Ебрагіма Раїсі".

Деталі: Командувач Повітряно-космічними силами КВІР бригадний генерал Амір-Алі Хаджизаде під час презентації гіперзвукової ракети "Фаттах" ("Завойовник") в Тегерані заявив, що Іран зараз є однією з чотирьох країн, які володіють технологією виробництва гіперзвукових ракет.

"Ракета, яка була представлена сьогодні, є унікальною в світі... З цим відкриттям Іран став однією з чотирьох країн, які володіють цією технологією", – сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Ця заява пролунала на тлі високого рівня напруженості у відносинах зі США щодо ядерної програми Тегерана.

Державне телебачення Ірану повідомило, що ракета під назвою "Фаттах", або "Завойовник" мовою фарсі, має дальність польоту до 870 миль (1 400 км).

У повідомленні також стверджувалося, що ракета може пройти крізь будь-яку регіональну систему протиракетної оборони, хоча жодних доказів на підтримку цього твердження не наводилося.

В ефірі було показано те, що виглядало як модель ракети, яку представила Революційна гвардія перед президентом Ебрагімом Раїсі. 

Корпус вартових ісламської революції вже має великий арсенал балістичних ракет.

Цьому передувало: У листопаді генерал Амір Алі Хаджизаде з Корпусу вартових ісламської революції заявив, що Іран створив гіперзвукову ракету, не надавши при цьому жодних доказів на її підтвердження. 

Ця заява пролунала під час загальнонаціональних протестів після смерті у вересні 22-річної Махси Аміні після її арешту "поліцією моралі" країни.

Довідка: Гіперзвукова зброя, яка летить зі швидкістю понад 5 Махів, що в п'ять разів перевищує швидкість звуку, може створити серйозні проблеми для систем протиракетної оборони через свою швидкість і маневреність.

Вважається, що Китай, так само як і США, працює над створенням цієї зброї. 

Росія стверджує, що вже розгортає цю зброю, і заявила, що використовувала її на полі бою в Україні.

Теми: Іранзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Руйнування Каховської ГЕС: до Криму вода не надходитиме щонайменше рік – "Укргідроенерго"

Контрнаступ: Міноборони вже нарахувало 7 звільнених населених пунктів

Кулеба: Партнери не сумніваються, що Україна не причетна до підриву Каховської ГЕС

мапаУкраїна наступає на кількох напрямках, але з перемінним успіхом – західні ЗМІ

Мінна небезпека зросла на узбережжі Одещини

відеоДрон знищив супутникову систему зв’язку росіян: у Мінцифри показали відео

Усі новини...
Іран
Блінкен: Іран, який допомагає РФ убивати українців, ніколи не отримає ядерної зброї
У ЗМІ потрапив контракт, який доводить купівлю Росією боєприпасів у Ірану
Рада підтримала санкції проти Ірану на пів сторіччя
Останні новини
23:44
Новий президент Латвії: перепоною для вступу України до НАТО є не Угорщина
23:35
Як виховувати дитину одному – поради психологів
23:28
ЗСУ за тиждень взяли під контроль 16 кв. км на Бахмутському напрямку – Маляр
23:17
ЗМІ: США у вівторок оголосять про нову військову допомогу Україні, зокрема БМП
23:09
Розпад Росії після війни можливий, але є й інші сценарії – глава МЗС Латвії
22:55
Результати невтішні: Зеленський анонсував "проєкти рішень" щодо відповідальних за укриття
22:44
Макрон: Контрнаступ України може тривати "тижні, а то й місяці"
22:33
Зеленський провів Ставку: Втрати у ворога саме такі, як нам потрібно
22:17
США просувають реформу Радбезу ООН: більше постійних членів, але без права вето – WP
21:58
фотоРосіяни вдарили по місту на Донеччині: є загиблий та поранені
Усі новини...
Реклама: