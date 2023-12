Іран стверджує, що створив гіперзвукову ракету

Іран заявив, що створив гіперзвукову ракету "Fattah", здатну рухатися зі швидкістю, що в 15 разів перевищує швидкість звуку.

Джерело: IRNA News Agency, "The Guardian"

Дослівно твіт IRNA: "Гіперзвукова ракета вітчизняної розробки "Фаттах", останнє досягнення іранського Корпусу вартових ісламської революції, була представлена у вівторок вранці (6 червня) в присутності президента Ебрагіма Раїсі".

The domestically-developed hypersonic missile "Fattah", #Iran IRGC's most recent achievement, was unveiled on Tuesday morning (June 6) in the presence of President Ebrahim Raisi. pic.twitter.com/wzwUTRR3ez