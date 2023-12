Иран утверждает, что создал гиперзвуковую ракету

Иран заявил, что создал гиперзвуковую ракету "Fattah", способную двигаться со скоростью, в 15 раз превышающую скорость звука.

Источник: IRNA News Agency, "The Guardian"

Дословно твит IRNA: "Гиперзвуковая ракета отечественной разработки "Фаттах", последнее достижение иранского Корпуса стражей исламской революции, была представлена во вторник утром (6 июня) в присутствии президента Эбрагима Раиси".

The domestically-developed hypersonic missile "Fattah", #Iran IRGC's most recent achievement, was unveiled on Tuesday morning (June 6) in the presence of President Ebrahim Raisi. pic.twitter.com/wzwUTRR3ez