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Иран утверждает, что создал гиперзвуковую ракету

Елена РощинаВторник, 6 июня 2023, 13:50
Иран утверждает, что создал гиперзвуковую ракету
Иранская гиперзвуковая ракета "Фаттах", IRNA News Agency

Иран заявил, что создал гиперзвуковую ракету "Fattah", способную двигаться со скоростью, в 15 раз превышающую скорость звука.

Источник: IRNA News Agency, "The Guardian"

Дословно твит IRNA: "Гиперзвуковая ракета отечественной разработки "Фаттах", последнее достижение иранского Корпуса стражей исламской революции, была представлена во вторник утром (6 июня) в присутствии президента Эбрагима Раиси".

Детали: Командующий Воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде во время презентации гиперзвуковой ракеты "Фаттах" ("Завоеватель") в Тегеране заявил, что Иран сейчас является одной из четырех стран, владеющих технологией производства гиперзвуковых ракет.

"Ракета, которая была представлена сегодня, является уникальной в мире... С этим открытием Иран стал одной из четырех стран, которые владеют этой технологией", – сказал он.

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Это заявление прозвучало на фоне высокого уровня напряжённости в отношениях с США по ядерной программе Тегерана.

Государственное телевидение Ирана сообщило, что ракета под названием "Фаттах", или "Завоеватель" на языке фарси, имеет дальность полета до 870 миль (1 400 км).

В сообщении также утверждалось, что ракета может пройти сквозь любую региональную систему противоракетной обороны, хотя никаких доказательств в поддержку этого утверждения не приводилось.

В эфире было показано то, что выглядело как модель ракеты, которую представила Революционная гвардия перед президентом Эбрагимом Раиси. 

Корпус стражей исламской революции уже имеет большой арсенал баллистических ракет.

Этому предшествовало: В ноябре генерал Амир Али Хаджизаде из Корпуса стражей исламской революции заявил, что Иран создал гиперзвуковую ракету, не предоставив при этом никаких доказательств в ее подтверждение. 

Это заявление прозвучало во время общенациональных протестов после смерти в сентябре 22-летней Махсы Амини после ее ареста "полицией морали" страны.

Справка: Гиперзвуковое оружие, которое летит со скоростью более 5 Махов, что в пять раз превышает скорость звука, может создать серьезные проблемы для систем противоракетной обороны из-за своей скорости и маневренности.

Считается, что Китай, так же как и США, работает над созданием этого оружия. 

Россия утверждает, что уже развертывает это оружие и что использовала его на поле боя в Украине.

Темы: Ираноружие
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