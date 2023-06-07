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Австрія надасть 1 млн євро на підтримку ядерної безпеки в Україні

"Європейська правда"Середа, 7 червня 2023, 17:57

Уряд Австрії в середу оголосив про надання одного мільйона євро Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) на підтримку діяльності з ядерної безпеки в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство закордонних справ Австрії.

Кошти на фінансування діяльності МАГАТЕ в Україні внесуть порівну австрійське МЗС і Міністерство захисту клімату.

За словами міністра закордонних справ Австрії Александра Шалленберга, "російська рулетка з безпекою українських атомних електростанцій має нарешті закінчитися". "Незалежна й неупереджена робота МАГАТЕ на місцях і її присутність на атомних електростанціях є одночасно системою раннього попередження і убезпеченням життів", – додав він.

Кошти Австрії будуть спрямовані на, серед іншого, розгортання та роботу групи МАГАТЕ, яка перебуває на ротаційній основі на всіх українських ядерних об'єктах, зокрема й на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, співпраця між Україною та МАГАТЕ в питанні ядерної безпеки почалась у березні 2022 року. З лютого цього року організація встановила постійну присутність на всіх українських АЕС.

Після підриву Росією Каховської гідроелектростанції, яка забезпечувала і роботу Запорізької атомної електростанції, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі оголосив, що очолить наступну місію на ЗАЕС.

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Теми: АвстріяУкраїнагроші
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