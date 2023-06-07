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Австрия предоставит 1 млн евро на поддержку ядерной безопасности в Украине

"Европейская правда"Среда, 7 июня 2023, 17:57

Правительство Австрии в среду объявило о предоставлении одного миллиона евро Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) на поддержку деятельности по ядерной безопасности в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил МИД Австрии.

Средства на финансирование деятельности МАГАТЭ в Украине внесут поровну австрийский МИД и Министерство защиты климата.

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По словам министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга, "русская рулетка с безопасностью украинских атомных электростанций должна наконец закончиться". "Независимая и беспристрастная работа МАГАТЭ на местах и ее присутствие на атомных электростанциях является одновременно системой раннего предупреждения и обеспечением безопасности жизней", – добавил он.

Средства Австрии будут направлены на, среди прочего, развертывание и работу группы МАГАТЭ, которая находится на ротационной основе на всех украинских ядерных объектах, в том числе и на оккупированной россиянами Запорожской АЭС.

Напомним, сотрудничество между Украиной и МАГАТЭ в вопросе ядерной безопасности началось в марте 2022 года. С февраля этого года организация установила постоянное присутствие на всех украинских АЭС.

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После подрыва Россией Каховской гидроэлектростанции, которая обеспечивала и работу Запорожской атомной электростанции, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил, что возглавит следующую миссию на ЗАЭС.

Темы: АвстрияУкраинаденьги
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