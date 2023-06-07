Лукашенко помилував росіянку Сапегу, її передали російській делегації

Росіянку Софію Сапегу, яка відбувала 6-річний термін у колонії за адміністрування опозиційного телеграм-каналу "Чорна книга Білорусі", самопроголошений президент Білорусі помилував 6 червня, а 7 червня її передали делегації Приморського краю РФ.

Джерело: білоруське держвидання "Белта"

Дослівно "Белта": "Помилувану Олександром Лукашенком громадянку Росії Софію Сапегу передали 7 червня з виправної колонії в Гомелі делегації Приморського краю, очолюваній губернатором Олегом Кожем’яком".

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Деталі: Кожем’яко повідомив, що указ про помилування Лукашенко нібито підписав за зверненням російської сторони.

Сапега подякувала білоруському диктатору за те, що їй дали "другий шанс".

Вона повідомила, що в її найближчих планах − "прийти до тями".

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У перші хвилини після виходу з колонії Сапега також телефоном поспілкувалася з батьком.

Що було раніше: 22 травня стало відомо, що засудженого білоруським режимом до 8 років колонії опозиційного журналіста, одного із засновників телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича помилували.

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