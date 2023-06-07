Лукашенко помилував росіянку Сапегу, її передали російській делегації
Росіянку Софію Сапегу, яка відбувала 6-річний термін у колонії за адміністрування опозиційного телеграм-каналу "Чорна книга Білорусі", самопроголошений президент Білорусі помилував 6 червня, а 7 червня її передали делегації Приморського краю РФ.
Джерело: білоруське держвидання "Белта"
Дослівно "Белта": "Помилувану Олександром Лукашенком громадянку Росії Софію Сапегу передали 7 червня з виправної колонії в Гомелі делегації Приморського краю, очолюваній губернатором Олегом Кожем’яком".
Деталі: Кожем’яко повідомив, що указ про помилування Лукашенко нібито підписав за зверненням російської сторони.
Сапега подякувала білоруському диктатору за те, що їй дали "другий шанс".
Вона повідомила, що в її найближчих планах − "прийти до тями".
У перші хвилини після виходу з колонії Сапега також телефоном поспілкувалася з батьком.
Що було раніше: 22 травня стало відомо, що засудженого білоруським режимом до 8 років колонії опозиційного журналіста, одного із засновників телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича помилували.
Передісторія:
- 23 травня 2021 року за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
- Таке затримання викликало різку реакцію світу. 24 травня 2021 року очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних. Агентство ЄС із повітряного руху рекомендувало облітати Білорусь через країни Балтії.
- Білоруський державний телеканал ОНТ показав "інтерв’ю" з Протасевичем, де він начебто "визнав провину" та сказав, що "почувається прекрасно". Правозахисники і рідні Протасевича зазначили, що вважають: опозиціонера піддали тортурам.
- У червні 2021 року Сапегу перевели з-під варти під домашній арешт.
- 6 травня 2022 року Гродненський обласний суд призначив їй покарання у вигляді 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму.
- Сапега визнала провину, дала свідчення проти колег і розраховувала, що її помилують, але Лукашенко в помилуванні відмовив.
- 12 квітня 2023 року стало відомо, що засуджена Сапега погодилася на екстрадицію в Росію для можливого відбування подальшого покарання. Це питання мав розглядяти суд наприкінці травня.