Україна в Twitter "привітала" ООН з днем російської мови
Офіційний акаунт України у Twitter привітав Організацію об'єднаних націй з днем російської мови, адже в організації досі не спромоглися відреагувати на підрив російськими окупантами Каховської ГЕС.
Джерело: Twitter-сторінки України та ООН
Деталі: Станом на ранок 6 червня після повідомлень про підрив росіянами окупованої Каховської ГЕС, в ООН опублікували допис про "День російської мови".
Примітно, що для "привітання" в Україні використали ілюстрацію залу Генасамблеї ООН, яку підтоплює водою.
По обіді в організації не спромоглися засудити дії окупантів чи якось інакше відреагувати на екоцид в Україні.
Happy Russian Language Day, @UN! https://t.co/BWoI7hKQPB pic.twitter.com/CWl6Tv2JXE— Ukraine / Україна (@Ukraine) June 6, 2023
Приблизно о 14.00 на офіційній сторінці ООН з'явився абстрактний допис, де жодним чином не згадується російська агресія.
В ООН через 13 годин від вибуху на Каховській ГЕС заявили, що "цивільне населення та цивільна інфраструктура не можуть бути мішенню. Їх треба захищати. В будь-який час. Всюди".
Civilians and civilian infrastructure are #NotATarget.— United Nations (@UN) June 6, 2023
They must be protected.
At all times.
Everywhere. pic.twitter.com/FxH6dmSR6m
Обережність ООН та відсутність реакції обурила користувачів у соцмережах.
Знати більше: ООН після підриву Каховської ГЕС "відзначає" День російської мови: українці обурені
Південь у воді. Якими будуть наслідки підриву греблі Каховської ГЕС (коротко)
Будинки по дах у воді, на площі плавають лебеді − як виглядають затоплені міста і села
Передісторія:
- Вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом ОВА підвердила цю інформацію. Повністю зруйнована гребля і машинна зала ГЕС. Вода рухається великим потоком і дуже швидко. ГЕС відновленню не підлягає.
- Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.
- У мікрорайоні Корабел у Херсоні вимкнули електропостачання у зв’язку з підтопленням, яке виникло в результаті підриву Каховської ГЕС окупантами.
- Станом на 7:30 6 червня вісім населених пунктів та один мікрорайон Херсона були затоплені повністю або частково у результаті підриву Каховської ГЕС російськими окупантами. В обід стало відомо, що затоплені вже 24 населені пункти.
- Президент Володимир Зеленський скликав екстрене засідання РНБО через підрив дамби Каховської ГЕС.
- Збройні сили України запевняють, що підрив росіянами Каховської ГЕС не завадить Силам оборони і далі звільняти окуповані території.