Україна в Twitter "привітала" ООН з днем російської мови

Офіційний акаунт України у Twitter привітав Організацію об'єднаних націй з днем російської мови, адже в організації досі не спромоглися відреагувати на підрив російськими окупантами Каховської ГЕС.

Джерело: Twitter-сторінки України та ООН

Деталі: Станом на ранок 6 червня після повідомлень про підрив росіянами окупованої Каховської ГЕС, в ООН опублікували допис про "День російської мови".

Примітно, що для "привітання" в Україні використали ілюстрацію залу Генасамблеї ООН, яку підтоплює водою.

По обіді в організації не спромоглися засудити дії окупантів чи якось інакше відреагувати на екоцид в Україні.

Приблизно о 14.00 на офіційній сторінці ООН з'явився абстрактний допис, де жодним чином не згадується російська агресія.

В ООН через 13 годин від вибуху на Каховській ГЕС заявили, що "цивільне населення та цивільна інфраструктура не можуть бути мішенню. Їх треба захищати. В будь-який час. Всюди".

Civilians and civilian infrastructure are #NotATarget.



They must be protected.



At all times.



Everywhere. pic.twitter.com/FxH6dmSR6m