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Україна в Twitter "привітала" ООН з днем російської мови

Альона Мазуренко Вівторок, 6 червня 2023, 16:57
Україна в Twitter привітала ООН з днем російської мови

Офіційний акаунт України у Twitter привітав Організацію об'єднаних націй з днем російської мови, адже в організації досі не спромоглися відреагувати на підрив російськими окупантами Каховської ГЕС.

Джерело: Twitter-сторінки України та ООН

Деталі: Станом на ранок 6 червня після повідомлень про підрив росіянами окупованої Каховської ГЕС, в ООН опублікували допис про "День російської мови".

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Примітно, що для "привітання" в Україні використали ілюстрацію залу Генасамблеї ООН, яку підтоплює водою.

По обіді в організації не спромоглися засудити дії окупантів чи якось інакше відреагувати на екоцид в Україні.

Приблизно о 14.00 на офіційній сторінці ООН з'явився абстрактний допис, де жодним чином не згадується російська агресія.

В ООН через 13 годин від вибуху на Каховській ГЕС заявили, що "цивільне населення та цивільна інфраструктура не можуть бути мішенню. Їх треба захищати. В будь-який час. Всюди".

Обережність ООН та відсутність реакції обурила користувачів у соцмережах.  

Знати більше: ООН після підриву Каховської ГЕС "відзначає" День російської мови: українці обурені

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Передісторія:

Теми: ООНКаховська ГЕСУкраїнавійна
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