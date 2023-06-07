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Треба, щоб Червоний Хрест рятував людей на затоплених окупованих територіях − Зеленський

Ірина БалачукСереда, 7 червня 2023, 22:58
Треба, щоб Червоний Хрест рятував людей на затоплених окупованих територіях − Зеленський
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що міжнародні організації, такі як Червоний Хрест, мають негайно долучитися до порятунку людей з затоплених міст і сіл, зокрема на тимчасово окупованій території, куди українські військові і рятувальники наразі не можуть дістатися.  

Джерело: президент під час вечірнього відеозвернення 7 червня

Пряма мова Зеленського: "Наші військові та спецслужби настільки, наскільки це можливо, попри обстріли, рятують людей. Але потрібні масштабні зусилля.

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Потрібно, щоб міжнародні організації – такі, як Міжнародний Червоний Хрест, – негайно долучилися до рятувальної операції та допомогли людям саме на окупованій частині Херсонщини. Кожна загибла людини там – це вирок наявній міжнародній архітектурі, міжнародним організаціям, які розучилися рятувати життя".

Деталі: Президент підкреслив: якщо зараз міжнародної організації немає в зоні цієї катастрофи – значить, її "взагалі немає, значить, вона недієздатна".

Він додав, що усі відповідні звернення України, зокрема, від уряду були надіслані.

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За словами Зеленського, станом на вечір 7 червня на території Херсонської та Миколаївської областей врятовано понад 2 тисячі людей.  

Але ситуація на окупованих територіях − катастрофічна, бо "окупанти просто кинули людей у цих страшних умовах − без порятунку, без води, просто на дахах будинків у затоплених громадах".

Президент підкреслив, що це ще один свідомий злочин Росії − після того, як держава-терорист спричинила катастрофу, вона ще й максимізує шкоду від неї.

"Зараз потрібна чітка і швидка реакція світу на те, що відбувається. Навіть неможливо встановити достеменно – скільки людей на тимчасово окупованій території Херсонщини можуть загинути без порятунку, без питної води, без їжі, без медичної допомоги", − наголосив президент.

Водночас Зеленський подякував "за принциповість" тим світовим лідерам, які висловили свою "підтримку Україні та чітке засудження російського злочину екоциду".  

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський заявив, що шокований реакцією ООН і Червоного Хреста на підрив російськими окупантами Каховської ГЕС.

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Передісторія:

Теми: ЗеленськийКаховська ГЕСХерсонська областьокупація
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