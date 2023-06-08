Енергетики придумали, як адаптувати систему після підриву Каховської ГЕС

Дмитро Сахарук, фото з його Facebook

Зниження потужності гідроелектростанціями, пов'язане з необхідністю зменшити об'єм води, що скидається в найнижче в Дніпровському каскаді Каховське водосховище, будуть компенсувати збільшенням потужності теплової генерації.

Джерело: виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телеканалу "Прямий", цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Уся система зараз буде адаптуватися, щоб, з одного боку, зменшити об'єм води, що скидається в Каховське водосховище, а з іншого – забезпечити достатність балансуючих потужностей за рахунок ТЕС.

Через те, що зараз дещо менше виробляють ГЕС, наші станції навпаки забезпечують додаткову генерацію в систему, щоб споживачі не мали відключень".

Деталі: Сахарук зазначив, що зараз робота ТЕС, які поряд із ГЕС виконують функцію балансування в енергосистемі, буде дуже важливою, особливо під час пікових навантажень.

Він звернув увагу на прохання "Укренерго" зменшити споживання під час піків, щоб полегшити балансування енергосистеми.

Загалом, за його словами, система збалансована, балансових обмежень немає, а імпорт електроенергії надходить у невеликих обсягах.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Найбільше відключень у прифронтових і прикордонних районах. Найскладніша ситуація в Донецькій області, де щодня знеструмлюється через обстріли 10-20 тисяч споживачів".

Деталі: Сахарук уточнив, що це точкові відключення, не пов'язані з дефіцитом потужності.

ГЕС після підриву Каховської ГЕС знижують потужність виробництва для обмеження надходження води в Каховське водосховище, щоб знизити затоплення.

За даними НЕК, загалом виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, але ситуація в енергосистемі залишається непростою, а ввечері у зв'язку з обмеженою кількістю енергоблоків у роботі може виникати дефіцит потужності.

Тому "Укренерго" вкотре закликала споживачів перенести використання потужної техніки з вечірніх годин на інші періоди доби, щоб зменшити навантаження в енергосистемі та полегшити балансування.

7 червня з 20:00 до 23:00 енергосистема України приймала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії через недостатність загальної потужності для покриття вечірнього піку споживання.

НАЕК "Енергоатом" 7 червня заявив, що намагатиметься скоротити ремонти блоків АЕС, у яких наразі перебувають 4 із 9 доступних Україні блоків, щоб збільшити виробництво електроенергії у зв'язку зі зменшенням виробітку ГЕС через необхідність акумулювати воду у водосховищах, розташованих вище Каховського.