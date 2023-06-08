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Энергетики придумали, как адаптировать систему после подрыва Каховской ГЭС

"Украинская правда"Четверг, 8 июня 2023, 21:36
Энергетики придумали, как адаптировать систему после подрыва Каховской ГЭС
Дмитрий Сахарук, фото из его Facebook

Снижение мощности гидроэлектростанциями, связанное с необходимостью уменьшить объем воды, сбрасываемой в самое низкое в Днепровском каскаде Каховское водохранилище, будут компенсировать увеличением мощности тепловой генерации.

Источник: исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телеканала "Прямой", цитирует "Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Вся система сейчас будет адаптироваться, чтобы, с одной стороны, уменьшить объем воды, сбрасываемой в Каховское водохранилище, а с другой – обеспечить достаточность балансирующих мощностей за счет ТЭС. 

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Из-за того, что сейчас несколько меньше производят ГЭС, наши станции наоборот обеспечивают дополнительную генерацию в систему, чтобы потребители не имели отключений".

Детали: Сахарук отметил, что сейчас работа ТЭС, которые наряду с ГЭС выполняют функцию балансировки в энергосистеме, будет очень важной, особенно во время пиковых нагрузок. 

Он обратил внимание на просьбу "Укрэнерго" уменьшить потребление во время пиков, чтобы облегчить балансировку энергосистемы.

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В целом, по его словам, система сбалансирована, балансовых ограничений нет, а импорт электроэнергии поступает в небольших объемах.

Прямая речь: "Больше всего отключений в прифронтовых и приграничных районах. Самая сложная ситуация в Донецкой области, где ежедневно обесточивается из-за обстрелов 10-20 тысяч потребителей".

Детали: Сахарук уточнил, что это точечные отключения, не связанные с дефицитом мощности.

ГЭС после подрыва Каховской ГЭС снижают мощность производства для ограничения поступления воды в Каховское водохранилище, чтобы снизить затопление. 

По данным НЭК, в целом производства электроэнергии достаточно для покрытия нужд потребителей, но ситуация в энергосистеме остается непростой, а вечером в связи с ограниченным количеством энергоблоков в работе может возникать дефицит мощности. 

Поэтому "Укрэнерго" в очередной раз призвала потребителей перенести использование мощной техники с вечерних часов на другие периоды суток, чтобы уменьшить нагрузку в энергосистеме и облегчить балансировку.

7 июня с 20:00 до 23:00 энергосистема Украины принимала аварийную помощь от энергосистемы Румынии из-за недостаточности общей мощности для покрытия вечернего пика потребления.

НАЭК "Энергоатом" 7 июня заявил, что будет пытаться сократить ремонты блоков АЭС, в которых сейчас находятся 4 из 9 доступных Украине блоков, чтобы увеличить производство электроэнергии в связи с уменьшением выработки ГЭС из-за необходимости аккумулировать воду в водохранилищах, расположенных выше Каховского.

Темы: электроэнергияэнергетикаКаховская ГЭСДТЭК
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