Энергетики придумали, как адаптировать систему после подрыва Каховской ГЭС

Снижение мощности гидроэлектростанциями, связанное с необходимостью уменьшить объем воды, сбрасываемой в самое низкое в Днепровском каскаде Каховское водохранилище, будут компенсировать увеличением мощности тепловой генерации.

Источник: исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телеканала "Прямой", цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Вся система сейчас будет адаптироваться, чтобы, с одной стороны, уменьшить объем воды, сбрасываемой в Каховское водохранилище, а с другой – обеспечить достаточность балансирующих мощностей за счет ТЭС.

Из-за того, что сейчас несколько меньше производят ГЭС, наши станции наоборот обеспечивают дополнительную генерацию в систему, чтобы потребители не имели отключений".

Детали: Сахарук отметил, что сейчас работа ТЭС, которые наряду с ГЭС выполняют функцию балансировки в энергосистеме, будет очень важной, особенно во время пиковых нагрузок.

Он обратил внимание на просьбу "Укрэнерго" уменьшить потребление во время пиков, чтобы облегчить балансировку энергосистемы.

В целом, по его словам, система сбалансирована, балансовых ограничений нет, а импорт электроэнергии поступает в небольших объемах.

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Прямая речь: "Больше всего отключений в прифронтовых и приграничных районах. Самая сложная ситуация в Донецкой области, где ежедневно обесточивается из-за обстрелов 10-20 тысяч потребителей".

Детали: Сахарук уточнил, что это точечные отключения, не связанные с дефицитом мощности.

ГЭС после подрыва Каховской ГЭС снижают мощность производства для ограничения поступления воды в Каховское водохранилище, чтобы снизить затопление.

По данным НЭК, в целом производства электроэнергии достаточно для покрытия нужд потребителей, но ситуация в энергосистеме остается непростой, а вечером в связи с ограниченным количеством энергоблоков в работе может возникать дефицит мощности.

Поэтому "Укрэнерго" в очередной раз призвала потребителей перенести использование мощной техники с вечерних часов на другие периоды суток, чтобы уменьшить нагрузку в энергосистеме и облегчить балансировку.

7 июня с 20:00 до 23:00 энергосистема Украины принимала аварийную помощь от энергосистемы Румынии из-за недостаточности общей мощности для покрытия вечернего пика потребления.

НАЭК "Энергоатом" 7 июня заявил, что будет пытаться сократить ремонты блоков АЭС, в которых сейчас находятся 4 из 9 доступных Украине блоков, чтобы увеличить производство электроэнергии в связи с уменьшением выработки ГЭС из-за необходимости аккумулировать воду в водохранилищах, расположенных выше Каховского.