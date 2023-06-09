Депутати Київщини підтримали заборону УПЦ МП

Депутати Київської обласної ради 9 червня проголосували за звернення до Верховної Ради щодо заборони Української православної церкви Московського патріархату.

Джерело: пресслужба облради

Дослівно: "Депутати Київської обласної ради VIІI скликання проголосували за звернення до Верховної Ради щодо законодавчого врегулювання заборони діяльності на території України релігійних організацій Української православної церкви, яка має церковно-канонічний зв’язок із російською православною церквою, є її структурним підрозділом і перебуває у відносинах підпорядкування".

Що цьому передувало:

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Раніше діяльність УПЦ МП заборонили на Волині, Закарпатті, Житомирщині, Рівненщині.

У квітні петиція з вимогою розірвати всі договори з УПЦ МП у Києві була оприлюднена на сайті київської влади і вже за добу набрала необхідну кількість голосів.

Київська влада у відповідь на петицію заявила, що столиця зможе розірвати договори оренди з Українською православною церквою Московського патріархату після ухвалення Верховною Радою законопроєкту про заборону діяльності релігійних організацій, керівний центр яких розташований у державі-агресорі, тобто в Росії.