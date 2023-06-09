Депутати Київщини підтримали заборону УПЦ МП

Депутати Київської обласної ради 9 червня проголосували за звернення до Верховної Ради щодо заборони Української православної церкви Московського патріархату.

Джерело: пресслужба облради

Дослівно: "Депутати Київської обласної ради VIІI скликання проголосували за звернення до Верховної Ради щодо законодавчого врегулювання заборони діяльності на території України релігійних організацій Української православної церкви, яка має церковно-канонічний зв’язок із російською православною церквою, є її структурним підрозділом і перебуває у відносинах підпорядкування".

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Що цьому передувало: