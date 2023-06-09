Прем'єр Вірменії заявив Путіну про бажання обговорити роботу миротворців РФ у Карабаху

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що хотів би обговорити роботу російських миротворців у Нагірному Карабаху.

Про це він сказав під час зустрічі із президентом РФ Владіміром Путіним, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на News.am.

Пашинян назвав ситуацію в Лачинському коридорі та Нагірному Карабаху "кризовою".

"Думаю, що сьогодні також обговоримо ситуацію в зоні відповідальності російських миротворців у Нагірному Карабаху. На жаль, гуманітарна ситуація там залишається напруженою", – зазначив вірменський прем’єр.

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Раніше Пашинян заявляв, що вихід Вірменії з Організації договору про колективну безпеку не знятий з порядку денного, оскільки "статус члена ОДКБ де-юре нам нічого не дає, тільки заважає нам обговорювати питання безпеки з іншими країнами".

А секретар секретар Ради безпеки країни Армен Григорян зазначав, що "ОДКБ не надала Вірменії жодного сприяння".

Територіальна суперечка між Азербайджаном та Вірменією стосується території так званого Нагірного Карабаху. Він є частиною міжнародно визнаної території Азербайджану, хоча після розпаду СРСР вірмени, які там становлять більшість, проголосили його незалежною державою.

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Питання Нагірного Карабаху вкотре постало після шеститижневої війни 2020 року між Вірменією і Азербайджаном, за результатами якого значна частина цієї території перейшла під фактичний контроль Баку, а решта була сполучена з Вірменією єдиною дорогою – Лачинським коридором – під захистом миротворців Росії.

Але в останні місяці Азербайджан активізував бойові дії в регіоні, поступово перебираючи під контроль усе більшу територію невизнаного Нагірного Карабаху, зокрема й Лачинський коридор.

В останні місяці вірменський прем'єр неодноразово робив заяви, які сигналізували його готовність визнати суверенітет Азербайджану над Нагірним Карабахом.

Більше про це читайте тут: Курс на Захід: чому Вірменія більше не є союзником РФ. Також дивіться відео "ЄвроПравди" на цю тему.