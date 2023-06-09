Премьер Армении заявил Путину о желании обсудить работу миротворцев РФ в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что хотел бы обсудить работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Об этом он сказал во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на News.am.

Пашинян назвал ситуацию в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе "кризисной".

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"Думаю, что сегодня также обсудим ситуацию в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. К сожалению, гуманитарная ситуация там остается напряженной", – отметил армянский премьер.

Ранее Пашинян заявлял, что выход Армении из Организации договора о коллективной безопасности не снят с повестки дня, поскольку "статус члена ОДКБ де-юре нам ничего не дает, только мешает нам обсуждать вопросы безопасности с другими странами".

А секретарь секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян отмечал, что "ОДКБ не оказала Армении никакого содействия".

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Территориальный спор между Азербайджаном и Арменией касается территории так называемого Нагорного Карабаха. Он является частью международно признанной территории Азербайджана, хотя после распада СССР армяне, которые там составляют большинство, провозгласили его независимым государством.

Вопрос Нагорного Карабаха в очередной раз встал после шестинедельной войны 2020 года между Арменией и Азербайджаном, по результатам которой значительная часть этой территории перешла под фактический контроль Баку, а остальные были соединены с Арменией единственной дорогой – Лачинским коридором – под защитой миротворцев России.

Но в последние месяцы Азербайджан активизировал боевые действия в регионе, постепенно перебирая под контроль все большую территорию непризнанного Нагорного Карабаха, в том числе и Лачинский коридор.

В последние месяцы армянский премьер неоднократно делал заявления, сигнализирующие о его готовности признать суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом.

Больше об этом читайте здесь: Курс на Запад: почему Армения больше не является союзником РФ. Также смотрите видео "ЕвроПравды" на эту тему.