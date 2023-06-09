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Медведчука позбавили статусу академіка

Катерина ТищенкоП'ятниця, 9 червня 2023, 21:18
Медведчука позбавили статусу академіка
Віктор Медведчук, фото з соцмереж Володимира Зеленського

Колишнього нардепа від ОПЗЖ, підозрюваного в держзраді кума Володимира Путіна Віктора Медведчука виключили з Національної академії правових наук.

Джерело: голова підкомітету з питань вищої освіти комітету Верховної Ради з питань освіти й науки Юлія Гришина, ZN.UA

Дослівно Гришина: "Щойно на загальних зборах Національної академії правових наук України було прийнято рішення про позбавлення статусу дійсного члена (академіка) Віктора Медведчука. Викорінюємо з України все, що пов'язане з рашистами!".

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Деталі: Як повідомили ZN.UA джерела у керівництві академії, рішення про виключення Медведчука зі складу академії підтримали всі 37 присутніх інших академіків. Члени-кореспонденти не брали участі у голосуванні за статутом установи. На зборах затвердили результати цього таємного голосування – 159 "за".

Під час засідання порушували й питання позбавлення звання академіка міністра освіти й науки часів президента-втікача Віктора Януковича Дмитра Табачника. Однак на засіданні заявили, що він виключений зі складу Національної академії правових наук з 2017 року, попри відсутність офіційного повідомлення. Як зазначили джерела, питання його статусу дійсного члена з'ясовується.

Що передувало: 24 травня цього року кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області позбавила Віктора Медведчука права на зайняття адвокатською діяльністю.

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Знати більше: Кремлівський спрут: як Медведчук вибудував свою мережу "адвокатури"

Для довідки: Віктор Медведчук – колишній нардеп "ОПЗЖ", який після початку повномасштабного вторгнення і поразки росіян на Київщині намагався покинути країну, але його затримали українські правоохоронці.

У 2020 році Медведчук через соратника Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ

Держзрадника та кума російського диктатора Володимира Путіна вдалося обміняти на 200 українських полонених. За каденції Петра Порошенка Медведчук і сам займався питанням обміну з окупантами.

Після обміну зрадника бачили в окупованому Криму разом із дружиною, яка напередодні вторгнення втекла в Росію. 

Теми: Медведчукнаука
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