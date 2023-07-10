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Рішення Путіна щодо "Вагнера" ставить його в незручне становище – ISW

Ольга Глущенко Понеділок, 10 липня 2023, 04:52
Рішення Путіна щодо Вагнера ставить його в незручне становище – ISW
Путін, фото Getty Images

Фахівці Інституту вивчення війни прийшли до висновку, що рішення російського диктатора Володимира Путіна не карати заколотників ПВК "Вагнер" ставить його і підлеглих у незручне становище.

Джерело: ISW

Деталі: В огляді зазначають, що українські війська провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту 9 липня.

Крім того, аналітики вказують на той факт, що невідомі особи виклали в мережу 9 липня зображення, схоже на статут ПВК "Вагнер".

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"Можливо, для того, щоб представити військову компанію як професійну організацію", – припускають аналітики.

Вказується на те, що в документі підтверджено, що основоположними принципами "Вагнера" є боротьба у війні Росії в Україні "на вірній службі президенту Росії Володимиру Путіну" і "російському народу".

На думку фахівців, рішення президента Росії Володимира Путіна не карати групу "Вагнера" і не переслідувати учасників заколоту ставить його самого і його підлеглих у незручне становище.

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"Залишається незрозумілим, кому вигідний витік ймовірного установчого документа "Вагнера", оскільки цей документ показує ПВК "Вагнер" професійною і більш привабливою в порівнянні з регулярними російськими збройними силами", – підсумовують в огляді.

Зазначається і те, що "Вагнер" все ще вербує нових членів у Росії, в той час, як Міністерство оборони Росії проводить конкурентну кампанію з вербування бійців "Вагнера" для підписання контрактів з МО РФ.

Аналітики додають: рішення Путіна не розпускати ПВК "Вагнер" – раніше найбільш боєздатну силу Росії – ускладнює для Путіна та російських силовиків розуміння того, як взаємодіяти з "Вагнером", його лідерами і бойовиками.

Ключові висновки ISW за 9 липня:

  • WSJ повідомив, що українські сили намагаються послабити російську оборону перед звільненням території, погоджуючись на повільніший темп просування.
  • Байден заявив, що Україна не може вступити до НАТО, поки не закінчиться війна Росії в Україні.
  • Російські війська провели обмежені наземні атаки на північ від Сватового та на південь від Кремінної.
  • Українські та російські війська продовжили контрнаступальні операції в районі Бахмута.
  • Російські та українські війська продовжили наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк, і станом на 9 липня російські війська просунулися вперед.
  • Українські сили продовжували наступати в районі адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей і продовжували контрнаступальні операції на заході Запорізької області.
  • За повідомленнями, російські війська продовжували відновлювати раніше затоплені позиції на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області.
  • Російські джерела звинуватили українські сили в обстрілі мосту через Керченську протоку.
  • За повідомленнями, Міністерство оборони Росії приймає найманців "Вагнера" на контрактну службу в Молькіно (Краснодарський край).

Теми: ВагнерПригожинПутінвійна
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