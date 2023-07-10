Рішення Путіна щодо "Вагнера" ставить його в незручне становище – ISW

Фахівці Інституту вивчення війни прийшли до висновку, що рішення російського диктатора Володимира Путіна не карати заколотників ПВК "Вагнер" ставить його і підлеглих у незручне становище.

Джерело: ISW

Деталі: В огляді зазначають, що українські війська провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту 9 липня.

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Крім того, аналітики вказують на той факт, що невідомі особи виклали в мережу 9 липня зображення, схоже на статут ПВК "Вагнер".

"Можливо, для того, щоб представити військову компанію як професійну організацію", – припускають аналітики.

Вказується на те, що в документі підтверджено, що основоположними принципами "Вагнера" є боротьба у війні Росії в Україні "на вірній службі президенту Росії Володимиру Путіну" і "російському народу".

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На думку фахівців, рішення президента Росії Володимира Путіна не карати групу "Вагнера" і не переслідувати учасників заколоту ставить його самого і його підлеглих у незручне становище.

"Залишається незрозумілим, кому вигідний витік ймовірного установчого документа "Вагнера", оскільки цей документ показує ПВК "Вагнер" професійною і більш привабливою в порівнянні з регулярними російськими збройними силами", – підсумовують в огляді.

Зазначається і те, що "Вагнер" все ще вербує нових членів у Росії, в той час, як Міністерство оборони Росії проводить конкурентну кампанію з вербування бійців "Вагнера" для підписання контрактів з МО РФ.

Аналітики додають: рішення Путіна не розпускати ПВК "Вагнер" – раніше найбільш боєздатну силу Росії – ускладнює для Путіна та російських силовиків розуміння того, як взаємодіяти з "Вагнером", його лідерами і бойовиками.

Ключові висновки ISW за 9 липня: