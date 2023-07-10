Решение Путина по "Вагнеру" ставит его в неудобное положение – ISW
Специалисты Института изучения войны пришли к выводу, что решение российского диктатора Владимира Путина не наказывать мятежников ЧВК "Вагнер" ставит его и подчиненных в неудобное положение.
Источник: ISW
Детали: В обзоре отмечают, что украинские войска провели контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта 9 июля.
Кроме того, аналитики указывают на тот факт, что неизвестные лица выложили в сеть 9 июля изображение, похожее на устав ЧВК "Вагнер".
"Возможно, для того, чтобы представить военную компанию как профессиональную организацию", – предполагают аналитики.
Указывается на то, что в документе подтверждено, что основополагающими принципами "Вагнера" является борьба в войне России в Украине "на верной службе президенту России Владимиру Путину" и "русскому народу".
По мнению специалистов, решение президента России Владимира Путина не наказывать группу "Вагнера" и не преследовать участников мятежа ставит его самого и его подчиненных в неловкое положение.
"Остается непонятным, кому выгодна утечка вероятного учредительного документа "Вагнера", поскольку этот документ показывает ЧВК "Вагнер" профессиональной и более привлекательной по сравнению с регулярными российскими вооруженными силами", – заключают в обзоре.
Отмечается и то, что "Вагнер" все еще вербует новых членов в России, в то время, как Министерство обороны России проводит конкурентную кампанию по вербовке бойцов "Вагнера" для подписания контрактов с МО РФ.
Аналитики добавляют: решение Путина не распускать ЧВК "Вагнер" – ранее наиболее боеспособную силу России – затрудняет для Путина и российских силовиков понимание того, как взаимодействовать с "Вагнером", его лидерами и боевиками.
Ключевые выводы ISW за 9 июля:
- WSJ сообщил, что украинские силы пытаются ослабить российскую оборону перед освобождением территории, соглашаясь на более медленный темп продвижения.
- Байден заявил, что Украина не может вступить в НАТО, пока не закончится война России в Украине.
- Российские войска провели ограниченные наземные атаки к северу от Сватово и к югу от Кременной.
- Украинские и российские войска продолжили контрнаступательные операции в районе Бахмута.
- Российские и украинские войска продолжили наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк, и по состоянию на 9 июля российские войска продвинулись вперед.
- Украинские силы продолжали наступать в районе административной границы Донецкой и Запорожской областей и продолжали контрнаступательные операции на западе Запорожской области.
- По сообщениям, российские войска продолжали восстанавливать ранее затопленные позиции на восточном (левом) берегу Днепра в Херсонской области.
- Российские источники обвинили украинские силы в обстреле моста через Керченский пролив.
- По сообщениям, Министерство обороны России принимает наемников "Вагнера" на контрактную службу в Молькино (Краснодарский край).