Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Решение Путина по "Вагнеру" ставит его в неудобное положение – ISW

Ольга ГлущенкоПонедельник, 10 июля 2023, 04:52
Решение Путина по Вагнеру ставит его в неудобное положение – ISW
Путин, фото Getty Images

Специалисты Института изучения войны пришли к выводу, что решение российского диктатора Владимира Путина не наказывать мятежников ЧВК "Вагнер" ставит его и подчиненных в неудобное положение.

Источник: ISW

Детали: В обзоре отмечают, что украинские войска провели контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта 9 июля.

Кроме того, аналитики указывают на тот факт, что неизвестные лица выложили в сеть 9 июля изображение, похожее на устав ЧВК "Вагнер".

Реклама:

"Возможно, для того, чтобы представить военную компанию как профессиональную организацию", – предполагают аналитики.

Указывается на то, что в документе подтверждено, что основополагающими принципами "Вагнера" является борьба в войне России в Украине "на верной службе президенту России Владимиру Путину" и "русскому народу".

По мнению специалистов, решение президента России Владимира Путина не наказывать группу "Вагнера" и не преследовать участников мятежа ставит его самого и его подчиненных в неловкое положение.

ВИДЕО ДНЯ

"Остается непонятным, кому выгодна утечка вероятного учредительного документа "Вагнера", поскольку этот документ показывает ЧВК "Вагнер" профессиональной и более привлекательной по сравнению с регулярными российскими вооруженными силами", – заключают в обзоре.

Отмечается и то, что "Вагнер" все еще вербует новых членов в России, в то время, как Министерство обороны России проводит конкурентную кампанию по вербовке бойцов "Вагнера" для подписания контрактов с МО РФ.

Аналитики добавляют: решение Путина не распускать ЧВК "Вагнер" – ранее наиболее боеспособную силу России – затрудняет для Путина и российских силовиков понимание того, как взаимодействовать с "Вагнером", его лидерами и боевиками.

Ключевые выводы ISW за 9 июля:

  • WSJ сообщил, что украинские силы пытаются ослабить российскую оборону перед освобождением территории, соглашаясь на более медленный темп продвижения.
  • Байден заявил, что Украина не может вступить в НАТО, пока не закончится война России в Украине.
  • Российские войска провели ограниченные наземные атаки к северу от Сватово и к югу от Кременной.
  • Украинские и российские войска продолжили контрнаступательные операции в районе Бахмута.
  • Российские и украинские войска продолжили наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк, и по состоянию на 9 июля российские войска продвинулись вперед.
  • Украинские силы продолжали наступать в районе административной границы Донецкой и Запорожской областей и продолжали контрнаступательные операции на западе Запорожской области.
  • По сообщениям, российские войска продолжали восстанавливать ранее затопленные позиции на восточном (левом) берегу Днепра в Херсонской области.
  • Российские источники обвинили украинские силы в обстреле моста через Керченский пролив.
  • По сообщениям, Министерство обороны России принимает наемников "Вагнера" на контрактную службу в Молькино (Краснодарский край).

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВагнерПригожинПутинвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Оператор Deutsche Welle ранен российскими кассетными боеприпасами – компания

обновлено от 16:46В Подмосковье вооруженный мужчина захватил дом и грозился идти на Кремль, его убили

Когда ВСУ развернутся, на фронте будут изменения - Блинкен

фотоГутцайт не выпускает из страны легендарного шахматиста для участия в Кубке мира

видео, обновлено от 11:22В Крыму после удара БПЛА детонирует склад боеприпасов, эвакуируют людей

видеоУкраинские десантники впервые показали танк Challenger 2 в действии

Все новости...
Враг атаковал Николаев ракетами, в городе прогремел взрыв
Байден обсудит с Сунаком предоставление Украине кассетных боеприпасов – ВВС
На двух направлениях Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах – сводка
Силы обороны уничтожили еще 440 оккупантов и 7 вражеских танков
Последние новости
19:59
Орбана на фестивале Тушваньош встретили румынские националисты
19:34
Rheinmetall передаст Украине новые боеприпасы для сбивания российских дронов
19:08
фото, дополненоРоссияне обстреляли Харьковскую область: есть погибшие и раненый
18:57
фотоОбстрел Дружковки кассетными боеприпасами: ранены двое жителей
18:53
Посол Украины в Германии выступил на берлинском прайде
18:41
Россияне в Мариуполе мобилизовали строителей из Узбекистана – Генштаб
18:33
На 5 направлениях идут тяжелые бои, за день 30 боестолкновений – сводка Генштаба
18:21
Швеция выделит 522,6 миллиона евро на проекты по восстановлению Украины
17:59
Известную российскую теннисистку не пустили в Польшу
17:41
Оператор Deutsche Welle ранен российскими кассетными боеприпасами – компания
Все новости...
Реклама: