Міністр уряду Фінляндії зіграв "Червону калину" на віолончелі до 500 днів великої війни

Міністр уряду Фінляндії Андерс Адлеркройц, який поза роботою також музикант, до 500 днів повномасштабної війни підготував відео, де виконує на віолончелі мелодію пісні "Червона калина" у пам’ять про полеглих за свободу України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Адлеркройц є представником Шведської народної партії, у новому уряді Петтері Орпо він отримав портфель міністра у справах Європи і власності. Поза роботою він також захоплюється музикою і грає на віолончелі.

Реклама:

Запис музичного фрагменту супроводжує відеоряд, де чергуються кадри виконання та кадри з України.

У приспіві Адлеркройц використав варіацію мелодії, популяризовану солістом "Бумбоксу" Андрієм Хливнюком на початку повномасштабного вторгнення, яка тепер широко розповсюджена поруч з традиційною.

"В пам'ять про тих, хто віддав своє життя за свободу", – підписав міністр.

500 days of unprovoked aggression, countless war crimes, lost futures - but also of encouraging success. Ukraine fights for its independence, but also for Europe’s.



Finland stands by you, today and tomorrow.



В пам'ять про тих, хто віддав своє життя за свободу. pic.twitter.com/P5D9WpPH39