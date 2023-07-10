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Міністр уряду Фінляндії зіграв "Червону калину" на віолончелі до 500 днів великої війни

"Європейська правда"Понеділок, 10 липня 2023, 13:45
Міністр уряду Фінляндії зіграв Червону калину на віолончелі до 500 днів великої війни
Андерс Адлеркройц, фото з Facebook Anders Adlercreutz

Міністр уряду Фінляндії Андерс Адлеркройц, який поза роботою також музикант, до 500 днів повномасштабної війни підготував відео, де виконує на віолончелі мелодію пісні "Червона калина" у пам’ять про полеглих за свободу України. 

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Адлеркройц є представником Шведської народної партії, у новому уряді Петтері Орпо він отримав портфель міністра у справах Європи і власності. Поза роботою він також захоплюється музикою і грає на віолончелі.

Запис музичного фрагменту супроводжує відеоряд, де чергуються кадри виконання та кадри з України. 

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У приспіві Адлеркройц використав варіацію мелодії, популяризовану солістом "Бумбоксу" Андрієм Хливнюком на початку повномасштабного вторгнення, яка тепер широко розповсюджена поруч з традиційною. 

"В пам'ять про тих, хто віддав своє життя за свободу", – підписав міністр.

"500 днів неспровокованої агресії, незчисленні воєнні злочини, втрачене майбутнє багатьох людей – але й багато надихаючих успіхів. Україна бореться за свою незалежність, але також і за незалежність Європи. Фінляндія – поруч з вами, сьогодні й завтра", – зазначив Адлеркройц. 

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду до 500 днів повномасштабної війни подякувала українцям за мир у Молдові.

Посол США пообіцяла, що Сполучені Штати і союзники не послаблять зусиль з підтримки України. 

500-й день повномасштабної війни Росії проти України був 8 липня 2023 року.

Теми: Фінляндіякультурадопомога Українівійна
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