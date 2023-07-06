Фінляндія виділить близько 105 млн євро на військову підтримку України

Уряд Фінляндії витратить близько 105 млн євро на військові потреби України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Міністерство оборони країни.

Зазначається, що це буде вже 17-й пакет оборонної допомоги Україні, що включає, серед іншого, зенітну зброю та боєприпаси. Загальна вартість усіх пакетів військової допомоги Україні від Фінляндії тепер становить близько 1,2 мільярда євро.

"Ми продовжимо підтримувати Україну разом із нашими союзниками. Результат війни визначатиме порядок безпеки в Європі та Фінляндії на десятиліття, тому підтримка України є невід'ємною частиною безпеки Фінляндії", – заявив міністр оборони країни Антті Хяккянен.

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У повідомленні йдеться, що при прийнятті рішення про надання додаткової допомоги були враховані як потреби України, так і ресурси Збройних Сил Фінляндії.

"З оперативних міркувань та з метою забезпечення доставки вантажу до місця призначення" Міноборони країни не надало більше деталей про військову допомогу Україні.

Раніше повідомлялося, що Данія планує виділити 1,3 млрд данських крон (близько 170 млн євро) на військову підтримку України.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, що Рада ЄС ухвалила рішення про збільшення на 3,5 млрд євро верхньої межі фінансування Європейського фонду миру, з якого виплачують країнам компенсацію за передану Україні зброю.