Министр правительства Финляндии сыграл "Червону калину" на виолончели к 500 дням великой войны

Министр правительства Финляндии Андерс Адлеркройц, который вне работы также музыкант, к 500 дням полномасштабной войны подготовил видео, где исполняет на виолончели мелодию песни "Червона калина" в память о павших за свободу Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Адлеркройц является представителем Шведской народной партии, в новом правительстве Петтери Орпо он получил портфель министра по делам Европы и собственности. Вне работы он также увлекается музыкой и играет на виолончели.

Запись музыкального фрагмента сопровождает видеоряд, где чередуются кадры исполнения и кадры из Украины.

В припеве Адлеркройц использовал вариацию мелодии, популяризированную солистом "Бумбокса" Андреем Хлывнюком в начале полномасштабного вторжения, которая теперь широко распространена рядом с традиционной.

"В память о тех, кто отдал свою жизнь за свободу", – подписал министр.

500 days of unprovoked aggression, countless war crimes, lost futures - but also of encouraging success. Ukraine fights for its independence, but also for Europe’s.



Finland stands by you, today and tomorrow.



В пам'ять про тих, хто віддав своє життя за свободу. pic.twitter.com/P5D9WpPH39