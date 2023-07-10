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Министр правительства Финляндии сыграл "Червону калину" на виолончели к 500 дням великой войны

"Европейская правда"Понедельник, 10 июля 2023, 13:45
Министр правительства Финляндии сыграл Червону калину на виолончели к 500 дням великой войны
Андерс Адлеркройц, фото из Facebook Anders Adlercreutz

Министр правительства Финляндии Андерс Адлеркройц, который вне работы также музыкант, к 500 дням полномасштабной войны подготовил видео, где исполняет на виолончели мелодию песни "Червона калина" в память о павших за свободу Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Адлеркройц является представителем Шведской народной партии, в новом правительстве Петтери Орпо он получил портфель министра по делам Европы и собственности. Вне работы он также увлекается музыкой и играет на виолончели.

Запись музыкального фрагмента сопровождает видеоряд, где чередуются кадры исполнения и кадры из Украины.

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В припеве Адлеркройц использовал вариацию мелодии, популяризированную солистом "Бумбокса" Андреем Хлывнюком в начале полномасштабного вторжения, которая теперь широко распространена рядом с традиционной.

"В память о тех, кто отдал свою жизнь за свободу", – подписал министр.

"500 дней неспровоцированной агрессии, бесчисленные военные преступления, потерянное будущее многих людей – но и много вдохновляющих успехов. Украина борется за свою независимость, но также и за независимость Европы. Финляндия – рядом с вами, сегодня и завтра", – отметил Адлеркройц.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду к 500 дням полномасштабной войны поблагодарила украинцев за мир в Молдове.

Посол США пообещала, что Соединенные Штаты и союзники не ослабят усилий по поддержке Украины.

500-й день полномасштабной войны России против Украины был 8 июля 2023 года.

Темы: Финляндиякультурапомощь Украиневойна
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