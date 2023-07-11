Суд скасував рішення про відсторонення з посади президента Павелка – УАФ

Українська асоціація футболу заявила, що суд скасував рішення про відсторонення Андрія Павелка від посади президента УАФ.

Джерело: пресслужба УАФ

Дослівно: Повідомляється, що відповідне рішення 11 липня ухвалив Шевченківський суд Львова.

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В УАФ твердять, що рішення про відсторонення раніше так і не вступило в законну силу.

Нагадаємо: 16 червня суд змінив запобіжний захід президенту Української асоціації футболу Андрію Павелку і арештував його на 60 діб.

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