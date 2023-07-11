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Суд скасував рішення про відсторонення з посади президента Павелка – УАФ

Станіслав ПогоріловВівторок, 11 липня 2023, 18:28
Суд скасував рішення про відсторонення з посади президента Павелка – УАФ
Андрій Павелко, фото: Getty Images

Українська асоціація футболу заявила, що суд скасував рішення про відсторонення Андрія Павелка від посади президента УАФ.

Джерело: пресслужба УАФ

Дослівно: Повідомляється, що відповідне рішення 11 липня ухвалив Шевченківський суд Львова.

В УАФ твердять, що рішення про відсторонення раніше так і не вступило в законну силу.

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Нагадаємо: 16 червня суд змінив запобіжний захід президенту Української асоціації футболу Андрію Павелку і арештував його на 60 діб.

Передісторія: 

  • 29 листопада 2022 року Печерський суд обрав президенту Української асоціації футболу Андрію Павелку запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці з можливістю внесення 9 мільйонів 880 тисяч гривень застави. Заставу за Павелка одразу внесли.
  • Торік журналісти опублікували розслідування щодо Павелка. Глава УАФ живе у розкішному маєтку біля Києва, а його мати у вересня 2022 року стала власницею цього будинку і землі вартісню понад 5 мільйонів доларів.
  • У жовтні 2022 р. правоохоронці проводили у цьому будинку обшук у справі про розкрадання коштів в УАФ.
  • У 2018 р. НАБУ розпочало розслідування про можливу корупцію ФФУ при будівництві футбольних полів.
  • У лютому 2023 р. Українська асоціація футболу повідомила, що прокуратура подала до суду клопотання про відсторонення за посади Павелка на два місяці.

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Теми: футболарештсуд
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