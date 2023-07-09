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Жіноча збірна України з волейболу вдруге в історії виграла Золоту Євролігу

Катерина ТищенкоНеділя, 9 липня 2023, 21:44
Жіноча збірна України з волейболу вдруге в історії виграла Золоту Євролігу
Жіноча збірна України з волейболу. Фото: CEV

Жіноча збірна України з волейболу вдруге в історії здобула перемогу у Золотій Євролізі, вигравши у Швеції в матчі-відповіді фіналу.

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: У фінал цьогорічної Золотої Євроліги підопічні Івана Пєткова вийшли з першого місця у групі. У першому раунді плей-оф "синьо-жовті" здолали Чехію із загальним рахунком 6:1 та зустрілися у боротьбі за трофей з командою Швеції. Завдяки цьому результату України пройшла у Кубок претенденток – кваліфікаційний турнір до Ліги націй.

Перший поєдинок фінального протистояння українські волейболістки виграли з рахунком 3:0. Відтак, для перемоги у турнірі збірній України на виїзді потрібно було виграти бодай два сети.

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У фіналі на початку першої партії українські волейболістки відпустили суперниць на чотири очки, однак згодом відновили рівновагу – 9:9. За щільної боротьби збірна України вийшла вперед і до завершення сету різниця на користь "синьо-жовтих" склала вісім очок.

Другий сет матчу пройшов без явної переваги однієї з команд. Наприкінці партії українські волейболістки змогли зробити вирішальний ривок і виграли сет. Завдяки цьому результату Україна гарантувала собі перемогу у турнірі та другий трофей Золотої Євроліги.

У третьому сеті збірна України фактично боролася за очки у заліку FIVB. Наприкінці партії українські волейболістки не змогли реалізували чотири сетболи і матч перейшов у тайбрейк. Зрештою, українки виграли партію з рахунком 32:30 та вдруге обіграли Швецію у трьох сетах.

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Таким чином, жіноча збірна України з волейболу вдруге у своїй історії виграла Золоту Євролігу. Вперше це сталося у 2017 році.

Завдяки другій перемозі над Швецією у матчі-відповіді Золотої Євроліги Україна обходить Францію у рейтингу команд FIVB та виходить на 20-е місце у заліку жіночих збірних.

Теми: спорт
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