Жіноча збірна України з волейболу вдруге в історії виграла Золоту Євролігу

Жіноча збірна України з волейболу вдруге в історії здобула перемогу у Золотій Євролізі, вигравши у Швеції в матчі-відповіді фіналу.

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: У фінал цьогорічної Золотої Євроліги підопічні Івана Пєткова вийшли з першого місця у групі. У першому раунді плей-оф "синьо-жовті" здолали Чехію із загальним рахунком 6:1 та зустрілися у боротьбі за трофей з командою Швеції. Завдяки цьому результату України пройшла у Кубок претенденток – кваліфікаційний турнір до Ліги націй.

Реклама:

Перший поєдинок фінального протистояння українські волейболістки виграли з рахунком 3:0. Відтак, для перемоги у турнірі збірній України на виїзді потрібно було виграти бодай два сети.

У фіналі на початку першої партії українські волейболістки відпустили суперниць на чотири очки, однак згодом відновили рівновагу – 9:9. За щільної боротьби збірна України вийшла вперед і до завершення сету різниця на користь "синьо-жовтих" склала вісім очок.

Другий сет матчу пройшов без явної переваги однієї з команд. Наприкінці партії українські волейболістки змогли зробити вирішальний ривок і виграли сет. Завдяки цьому результату Україна гарантувала собі перемогу у турнірі та другий трофей Золотої Євроліги.

ВІДЕО ДНЯ

У третьому сеті збірна України фактично боролася за очки у заліку FIVB. Наприкінці партії українські волейболістки не змогли реалізували чотири сетболи і матч перейшов у тайбрейк. Зрештою, українки виграли партію з рахунком 32:30 та вдруге обіграли Швецію у трьох сетах.

Таким чином, жіноча збірна України з волейболу вдруге у своїй історії виграла Золоту Євролігу. Вперше це сталося у 2017 році.

Завдяки другій перемозі над Швецією у матчі-відповіді Золотої Євроліги Україна обходить Францію у рейтингу команд FIVB та виходить на 20-е місце у заліку жіночих збірних.