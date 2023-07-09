Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Світоліна обіграла білоруску і вдруге в кар'єрі вийшла в чвертьфінал Вімблдону

Катерина ТищенкоНеділя, 9 липня 2023, 23:19
Світоліна обіграла білоруску і вдруге в кар'єрі вийшла в чвертьфінал Вімблдону
Світоліна у матчі 9 липня, фото PA Images via Getty Images

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла в чвертьфінал Вімблдону, турніру серії Грендслем, вигнавши у матчі четвертого раунду змагань у "нейтральної" Вікторії Азарєнка з Білорусі.

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: Це була шоста очна зустріч Світоліної та Азарєнка – усі п'ять попередніх виграла білоруска. Перед цим матчем Еліна зазначала, що розуміє, наскільки великим є цей матч і називала його "викликом".

Гра Світоліна – Азарєнка в четвертому раунді Вімблдону тривала майже три години. І перемогу Світоліна вирвала на тайбрейку у вирішальній партії.

У першому сеті Азарєнка діяла впевненіша і була кращою на корті. Вона зробила два брейки, не програла жодної своєї подачі і виграла сет – 6:2.

У другій партії Світоліна одразу програла свою подачу (0:2), але змогла повернутися у матч зворотнім брейком – 2:2. Після цього поступово Еліна почала отримувати перевагу, за рахунку 4:3 на свою користь українка ледь не зробила брейк. Але зрештою змогла взяти подачу суперниці за рахунку 5:4 – другий сет Еліна виграла 6:4.

Старт третьої партії залишився за Світоліною, вона повела 3:0 з брейком. Але одразу Азарєнка відповіла своїм ривком у три гейми – 3:3. У підсумку, матч дійшов до тайбрейку за рахунку 6:6.

На тайбрейку у вирішальному сеті Світоліна програвала 4:7, але змогла виграти чотири очки поспліь – 8:7. Після цього Еліна заробила першою матчбол (9:8), а з другого матчболу закрила гру – подала ейс і виграла 11:9.

Світоліна, як і анонсувала, після матчу не потисла руку Азарєнка. Вона сказала, що тенісні організації мали б зробити заяву про те, що українські спортсмени не будуть тиснути рук представникам Росії та Білорусі.

Азарєнка ж у відповідь на це заявила, що "поважає рішення" Світоліної.

Еліна вдруге в кар'єрі пройшла до чвертьфіналу Вімблдону, її найкращим результатом залишається півфінал на турнірі.

Наступною суперницею Світоліної буде перша ракетка світу, Іга Швьонтек з Польщі.

За результатами Вімблдону Світоліна увійде у топ-40 світового рейтингу.

Теми: спорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Усі новини...
спорт
Світоліна обіграла першу ракетку світу і вийшла у півфінал Вімблдону
Жіноча збірна України з волейболу вдруге в історії виграла Золоту Євролігу
Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – ЗМІ
Останні новини
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
Усі новини...
Реклама: