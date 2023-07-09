Світоліна обіграла білоруску і вдруге в кар'єрі вийшла в чвертьфінал Вімблдону

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла в чвертьфінал Вімблдону, турніру серії Грендслем, вигнавши у матчі четвертого раунду змагань у "нейтральної" Вікторії Азарєнка з Білорусі.

Джерело: Суспільне спорт

Epic. Elina ✨@ElinaSvitolina outlasts Victoria Azarenka in a rollercoaster three-set thriller to progress to the quarter-finals 2-6, 6-4, 7-6(9) 👏#Wimbledon pic.twitter.com/vikVFGuTFj — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2023

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Деталі: Це була шоста очна зустріч Світоліної та Азарєнка – усі п'ять попередніх виграла білоруска. Перед цим матчем Еліна зазначала, що розуміє, наскільки великим є цей матч і називала його "викликом".

Гра Світоліна – Азарєнка в четвертому раунді Вімблдону тривала майже три години. І перемогу Світоліна вирвала на тайбрейку у вирішальній партії.

У першому сеті Азарєнка діяла впевненіша і була кращою на корті. Вона зробила два брейки, не програла жодної своєї подачі і виграла сет – 6:2.

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У другій партії Світоліна одразу програла свою подачу (0:2), але змогла повернутися у матч зворотнім брейком – 2:2. Після цього поступово Еліна почала отримувати перевагу, за рахунку 4:3 на свою користь українка ледь не зробила брейк. Але зрештою змогла взяти подачу суперниці за рахунку 5:4 – другий сет Еліна виграла 6:4.

Старт третьої партії залишився за Світоліною, вона повела 3:0 з брейком. Але одразу Азарєнка відповіла своїм ривком у три гейми – 3:3. У підсумку, матч дійшов до тайбрейку за рахунку 6:6.

На тайбрейку у вирішальному сеті Світоліна програвала 4:7, але змогла виграти чотири очки поспліь – 8:7. Після цього Еліна заробила першою матчбол (9:8), а з другого матчболу закрила гру – подала ейс і виграла 11:9.

Світоліна, як і анонсувала, після матчу не потисла руку Азарєнка. Вона сказала, що тенісні організації мали б зробити заяву про те, що українські спортсмени не будуть тиснути рук представникам Росії та Білорусі.

Азарєнка ж у відповідь на це заявила, що "поважає рішення" Світоліної.

Еліна вдруге в кар'єрі пройшла до чвертьфіналу Вімблдону, її найкращим результатом залишається півфінал на турнірі.

Наступною суперницею Світоліної буде перша ракетка світу, Іга Швьонтек з Польщі.

За результатами Вімблдону Світоліна увійде у топ-40 світового рейтингу.