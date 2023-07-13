Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден дав пораду Пригожину

"Українська правда"Четвер, 13 липня 2023, 20:21
Байден дав пораду Пригожину
джо байден, Getty Images

Президент США Джо Байден радить ватажку групи найманців "Вагнер" Євгенію Пригожину остерігатись отруєння.

Джерело: Джо Байден на пресконференції в Фінляндії за підсумками зустрічі з лідерами Північної Європи, передає "Європейська правда"

Деталі: Американського лідера запитали про можливі дії Пригожина після невдалого заколоту.

Пряма мова Байдена: "Та Бог його зна, що він може зробити…

Реклама:

Ми навіть не знаємо, де він перебуває і в якій ситуації. Я б на його місці був обережним із тим, що їм… я б ретельно вивчав, що мені пропонують на обід".

Передісторія:

  • Джерела в західній розвідці стверджують, що ватажок "ПВК Вагнер" Євгеній Пригожин перебуває в Москві і 1 липня зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним.
  • А аналітики Інституту вивчення війни не бачать жодних ознак того, щоби російська влада висилала або затримувала командирів чи рядових бойовиків "ПВК Вагнер", які брали участь у заколоті в РФ.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: БайденПригожинВагнерСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЗСУ відзвітували про знищення нафтобази та складів боєприпасів у Криму

фотоГутцайт не випускає з країни легендарного шахіста для участі у Кубку світу

відеоУ Криму після удару БПЛА детонує склад боєприпасів, евакуюють людей

відеоУкраїнські десантники вперше показали танк Challenger 2 у дії

Путін вважає, що зможе пережити Україну – Блінкен

Сили ППО вночі збили усі запущені росіянами "Шахеди"

Усі новини...
Байден
Байден не бачить "реальної перспективи" використання ядерної зброї Путіним
Байден: Путін програв війну, а Україна буде в НАТО
Байден: Я не думаю, що війна може тривати роками 
Останні новини
15:29
На грецькому Родосі через лісову пожежу евакуювали ще три села
15:13
На війні вбили російського пропагандиста, ще кількох поранили
15:08
відео"Жінка складала міни біля хати": у ДСНС застерегли не чіпати "подарунки" окупантів
14:48
Греція почала будівництво 35 км паркану на кордоні з Туреччиною
14:39
У ЗСУ відзвітували про знищення нафтобази та складів боєприпасів у Криму
14:21
фотоВ Ірландії на берег винесло велетенські пакунки з кокаїном
14:13
фотоВійськові скаржаться на неякісні турнікети. У Медичних силах запевняють, що все добре
13:57
Вчені розрахували, яка температура повітря у спеку може зашкодити здоров'ю
13:45
Росіянина не ув'язнили за вбивство дружини, бо він воював в Україні
13:33
В Україні зросла кількість дітей, які загинули через війну – ОГП
Усі новини...
Реклама: