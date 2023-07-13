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Байден дав пораду Пригожину

"Українська правда"Четвер, 13 липня 2023, 20:21
Байден дав пораду Пригожину
джо байден, Getty Images

Президент США Джо Байден радить ватажку групи найманців "Вагнер" Євгенію Пригожину остерігатись отруєння.

Джерело: Джо Байден на пресконференції в Фінляндії за підсумками зустрічі з лідерами Північної Європи, передає "Європейська правда"

Деталі: Американського лідера запитали про можливі дії Пригожина після невдалого заколоту.

Пряма мова Байдена: "Та Бог його зна, що він може зробити…

Ми навіть не знаємо, де він перебуває і в якій ситуації. Я б на його місці був обережним із тим, що їм… я б ретельно вивчав, що мені пропонують на обід".

Передісторія:

  • Джерела в західній розвідці стверджують, що ватажок "ПВК Вагнер" Євгеній Пригожин перебуває в Москві і 1 липня зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним.
  • А аналітики Інституту вивчення війни не бачать жодних ознак того, щоби російська влада висилала або затримувала командирів чи рядових бойовиків "ПВК Вагнер", які брали участь у заколоті в РФ.

Теми: БайденПригожинВагнерСША
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