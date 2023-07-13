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Байден дал Пригожину совет

"Украинская правда"Четверг, 13 июля 2023, 20:21
Байден дал Пригожину совет
джо байден, Getty Images

Президент США Джо Байден советует главарю группы наемников "Вагнер" Евгению Пригожину остерегаться отравления.

Источник: Джо Байден на пресс-конференции в Финляндии по итогам встречи с лидерами Северной Европы, передает "Европейская правда"

Детали: Американского лидера спросили о возможных действиях Пригожина после неудачного мятежа.

Прямая речь Байдена: "Да Бог его знает, что он может сделать...

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Мы даже не знаем, где он находится и в какой ситуации. Я бы на его месте был осторожен с тем, что ем... я бы тщательно изучал, что мне предлагают на обед".

Предыстория:

  • Источники в западной разведке утверждают, что главарь "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин находится в Москве и 1 июля встречался с российским диктатором Владимиром Путиным.
  • А аналитики Института изучения войны не видят никаких признаков того, чтобы российские власти высылали или задерживали командиров или рядовых боевиков "ЧВК Вагнер", которые участвовали в мятеже в РФ.

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Темы: БайденПригожинВагнерСША
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