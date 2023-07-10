Пригожин після бунту зустрічався з Путіним у Кремлі – ЗМІ
Джерела в західній розвідці стверджують, що ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин перебуває в Москві і 1 липня зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним.
Джерело: французьке виданння Libération з посиланням на джерела в західній розвідці
Дослівно: "За даними західних розвідувальних джерел, Пригожин насправді перебуває в російській столиці.
За повідомленнями, щонайменше з п'ятниці, 1 липня, Пригожина утримують у Кремлі, куди його викликали разом з його головними командирами.
Кажуть, що він зустрівся з Володимиром Путіним, а також мав зустріч з генералом Віктором Золотовим, командувачем Національної гвардії Росгвардії і одним з найвідданіших послідовників російського президента, і Сергієм Наришкіним, головою російської зовнішньої розвідки".
Передісторія:
- 6 липня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та вагнерівців на території країни зараз немає.
- Після заколоту і розмови з самопроголошений президентом Білорусі Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ побіцяли закрити, а він мав "піти в Білорусь".
- 27 червня бізнес-джет Пригожина прилетів із російського міста Ростов-на-Дону до Білорусі, ще один літак прилетів туди із Санкт-Петербурга.
- В той самий день Лукашенко стверджував, що Пригожин перебуває в Білорусі.
- 4 липня повідомлялось, що Пригожин особисто прибув до Петербурга, де йому повернули вилучену під час обшуків зброю.