Міноборони Білорусі заявило, що погодило із вагнерівцями якусь "дорожню карту"

У Міноборони Білорусі заявили, що виробили і підготували із найманцями ПВК "Вагнер", які тепер тренують білоруських військових, "дорожню карту" щодо підготовки та передачі досвіду.

Джерело: Міноборони Білорусі

Дослівно: "До Міністерства оборони надходить безліч звернень з питання подальшої спільної системи підготовки Збройних Сил і бійців ПВК "Вагнер".

Повідомляємо, що військовим відомством і керівництвом компанії вироблено дорожню карту на найближчу перспективу щодо підготовки та передачі досвіду між підрозділами різних родів військ".

Реклама:

Деталі: Водночас, у білоруському відомстві не повідомили деталі цієї так званої карти.

Що було раніше:

За домовленістю із самопроголошеним білоруським президентом Олександром Лукашенком після заколоту в Росії ватажок Вагнера Євгеній Пригожин мав вирушити із частиною своїх найманців у Білорусь.

6 липня Лукашенко заявив, що найманців ПВК "Вагнер", у разі розміщення на території Білорусі, можна буде задіяти для оборони країни.

Міноборони Білорусі заявило, що найманці ПВК "Вагнер", власником якої є Євген Пригожин, на території Білорусі почали навчати територіальні війська в якості інструкторів.