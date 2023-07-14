Міноборони Білорусі заявило, що погодило із вагнерівцями якусь "дорожню карту"

У Міноборони Білорусі заявили, що виробили і підготували із найманцями ПВК "Вагнер", які тепер тренують білоруських військових, "дорожню карту" щодо підготовки та передачі досвіду.

Джерело: Міноборони Білорусі

Дослівно: "До Міністерства оборони надходить безліч звернень з питання подальшої спільної системи підготовки Збройних Сил і бійців ПВК "Вагнер".

Повідомляємо, що військовим відомством і керівництвом компанії вироблено дорожню карту на найближчу перспективу щодо підготовки та передачі досвіду між підрозділами різних родів військ".

Деталі: Водночас, у білоруському відомстві не повідомили деталі цієї так званої карти.

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