Минобороны Беларуси заявило, что согласовало с вагнеровцами какую-то "дорожную карту"
Пятница, 14 июля 2023, 22:14
В Минобороны Беларуси заявили, что выработали и подготовили с наемниками ЧВК "Вагнер", которые теперь тренируют белорусских военных, "дорожную карту" по подготовке и передаче опыта.
Источник: Минобороны Беларуси
Дословно: "В Министерство обороны поступает множество обращений по вопросу дальнейшей совместной системы подготовки Вооруженных Сил и бойцов ЧВК "Вагнер".
Сообщаем, что военным ведомством и руководством компании выработана дорожная карта на ближайшую перспективу по подготовке и передаче опыта между подразделениями различных родов войск".
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Детали: В то же время, в белорусском ведомстве не сообщили детали этой так называемой карты.
Что предшествовало:
- По договоренности с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко после мятежа в России главарь Вагнера Евгений Пригожин должен был отправиться с частью своих наемников в Беларусь.
- 6 июля Лукашенко заявил, что наемников ЧВК "Вагнер", в случае размещения на территории Беларуси, можно будет задействовать для обороны страны.
- Минобороны Беларуси заявило, что наемники ЧВК "Вагнер", владельцем которой является Евгений Пригожин, на территории Беларуси начали обучать территориальные войска в качестве инструкторов.
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