Минобороны Беларуси заявило, что согласовало с вагнеровцами какую-то "дорожную карту"

В Минобороны Беларуси заявили, что выработали и подготовили с наемниками ЧВК "Вагнер", которые теперь тренируют белорусских военных, "дорожную карту" по подготовке и передаче опыта.

Источник: Минобороны Беларуси

Дословно: "В Министерство обороны поступает множество обращений по вопросу дальнейшей совместной системы подготовки Вооруженных Сил и бойцов ЧВК "Вагнер".

Сообщаем, что военным ведомством и руководством компании выработана дорожная карта на ближайшую перспективу по подготовке и передаче опыта между подразделениями различных родов войск".

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Детали: В то же время, в белорусском ведомстве не сообщили детали этой так называемой карты.

Что предшествовало:

По договоренности с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко после мятежа в России главарь Вагнера Евгений Пригожин должен был отправиться с частью своих наемников в Беларусь.

6 июля Лукашенко заявил, что наемников ЧВК "Вагнер", в случае размещения на территории Беларуси, можно будет задействовать для обороны страны.

Минобороны Беларуси заявило, что наемники ЧВК "Вагнер", владельцем которой является Евгений Пригожин, на территории Беларуси начали обучать территориальные войска в качестве инструкторов.