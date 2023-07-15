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"Вагнер" розширює вплив у Білорусі за підтримки Лукашенка – Спротив

Роман ПетренкоСубота, 15 липня 2023, 15:57
Вагнер розширює вплив у Білорусі за підтримки Лукашенка – Спротив
фото: спротив

Центр національного спротиву повідомив, що ПВК "Вагнер" продовжує "окупацію Білорусі" за підтримки диктатора Олександра Лукашенка.

Джерело: Спротив

Дослівно: "За інформацією отриманою від білоруського підпільного руху, ПВК "Вагнер" розширює сферу свого впливу на території Білорусі, отримуючи при цьому повну підтримку з боку діючого автократичного режиму Лукашенка".

Деталі: Сили спецоперацій підтвердили, прибуття в Осиповичі Могильовської області близько 240 осіб, 40 вантажних автомобілів та великої кількості озброєння

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Зазначається, що місця проживання угрупування розташовані за 20 кілометрів від Осиповичів.

Що передувало: Вранці 15 липня у Білорусі помітили велику колону легкових і вантажних автомобілів на номерах так званих "ДНР/ЛНР", на яких приїхали "вагнерівці", повідомив моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн".

Державна прикордонна служба України підтверджує появу в Білорусі окремих груп ПВК "Вагнер", українські правоохоронці будуть відстежувати їхні кроки.

ВІДЕО ДНЯ

14 липня Міноборони Білорусі повідомило, що найманці ПВК "Вагнер" на території РБ почали навчати територіальні війська як інструкторів.

Теми: ВагнерБілорусьЛукашенкоПригожин
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