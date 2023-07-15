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"Вагнер" розширює вплив у Білорусі за підтримки Лукашенка – Спротив

Роман ПетренкоСубота, 15 липня 2023, 15:57
Вагнер розширює вплив у Білорусі за підтримки Лукашенка – Спротив
фото: спротив

Центр національного спротиву повідомив, що ПВК "Вагнер" продовжує "окупацію Білорусі" за підтримки диктатора Олександра Лукашенка.

Джерело: Спротив

Дослівно: "За інформацією отриманою від білоруського підпільного руху, ПВК "Вагнер" розширює сферу свого впливу на території Білорусі, отримуючи при цьому повну підтримку з боку діючого автократичного режиму Лукашенка".

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Деталі: Сили спецоперацій підтвердили, прибуття в Осиповичі Могильовської області близько 240 осіб, 40 вантажних автомобілів та великої кількості озброєння

Зазначається, що місця проживання угрупування розташовані за 20 кілометрів від Осиповичів.

Що передувало: Вранці 15 липня у Білорусі помітили велику колону легкових і вантажних автомобілів на номерах так званих "ДНР/ЛНР", на яких приїхали "вагнерівці", повідомив моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн".

ВІДЕО ДНЯ

Державна прикордонна служба України підтверджує появу в Білорусі окремих груп ПВК "Вагнер", українські правоохоронці будуть відстежувати їхні кроки.

14 липня Міноборони Білорусі повідомило, що найманці ПВК "Вагнер" на території РБ почали навчати територіальні війська як інструкторів.

Теми: ВагнерБілорусьЛукашенкоПригожин
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