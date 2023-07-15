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"Вагнер" расширяет влияние в Беларуси при поддержке Лукашенко - Сопротивление

Роман ПетренкоСуббота, 15 июля 2023, 15:57
Вагнер расширяет влияние в Беларуси при поддержке Лукашенко - Сопротивление
фото: сопротивление

Центр национального сопротивления сообщил, что ЧВК "Вагнер" продолжает "оккупацию Беларуси" при поддержке диктатора Александра Лукашенко.

Источник: Сопротивление

Дословно: "По информации полученной от белорусского подпольного движения, ЧВК "Вагнер" расширяет сферу своего влияния на территории Беларуси, получая при этом полную поддержку со стороны действующего автократического режима Лукашенко".

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Детали: Силы спецопераций подтвердили, прибытие в Осиповичи Могилевской области около 240 человек, 40 грузовых автомобилей и большого количества вооружения

Отмечается, что места проживания группировки расположены в 20 километрах от Осиповичей.

Что предшествовало: Утром 15 июля в Беларуси заметили большую колонну легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых "ДНР/ЛНР", на которых приехали "вагнеровцы", сообщил мониторинговый проект "Беларускі Гаюн".

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ДПСУ ответила, что будет тщательно отслеживать их действия. 

14 июля Минобороны Беларуси сообщило, что наемники ЧВК "Вагнер" на территории РБ начали обучать территориальные войска в качестве инструкторов.

Темы: ВагнерБеларусьЛукашенкоПригожин
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