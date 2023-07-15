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"Вагнер" расширяет влияние в Беларуси при поддержке Лукашенко - Сопротивление

Роман ПетренкоСуббота, 15 июля 2023, 15:57
Вагнер расширяет влияние в Беларуси при поддержке Лукашенко - Сопротивление
фото: сопротивление

Центр национального сопротивления сообщил, что ЧВК "Вагнер" продолжает "оккупацию Беларуси" при поддержке диктатора Александра Лукашенко.

Источник: Сопротивление

Дословно: "По информации полученной от белорусского подпольного движения, ЧВК "Вагнер" расширяет сферу своего влияния на территории Беларуси, получая при этом полную поддержку со стороны действующего автократического режима Лукашенко".

Детали: Силы спецопераций подтвердили, прибытие в Осиповичи Могилевской области около 240 человек, 40 грузовых автомобилей и большого количества вооружения

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Отмечается, что места проживания группировки расположены в 20 километрах от Осиповичей.

Что предшествовало: Утром 15 июля в Беларуси заметили большую колонну легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых "ДНР/ЛНР", на которых приехали "вагнеровцы", сообщил мониторинговый проект "Беларускі Гаюн".

ДПСУ ответила, что будет тщательно отслеживать их действия. 

ВИДЕО ДНЯ

14 июля Минобороны Беларуси сообщило, что наемники ЧВК "Вагнер" на территории РБ начали обучать территориальные войска в качестве инструкторов.

Темы: ВагнерБеларусьЛукашенкоПригожин
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