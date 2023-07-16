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Зі звільнених у червні сіл Великоновосілківської громади евакуювали всіх мешканців

Катерина ТищенкоНеділя, 16 липня 2023, 18:13
Зі звільнених у червні сіл Великоновосілківської громади евакуювали всіх мешканців
деокуповані села на Донеччині, скріншот deepstatemap

Зі звільнених у червні 2023 року населених пунктів Великоновосілківської громади на Донеччині евакуювали всіх мешканців до більш безпечних регіонів.

Джерело: очільник Великоновосілківської військової адміністрації Сергій Ященко у коментарі Суспільному

Пряма мова: "У звільнених селах Благодатному, Нескучному, Сторожевому та Макарівці зараз вкрай важка безпекова ситуація. Щодня відбуваються обстріли. Це не дозволяє проводити стабілізаційні заходи.

На сьогодні в цих селах не залишилось жодної людини, всіх евакуювали".

Деталі: При цьому, за його інформацією, у селі Времівка, яке розташоване між звільненим Нескучним та Великою Новосілкою, залишається 14 людей.

Що передувало: 11 червня українська армія звільнила Благодатне, Нескучне, Сторожеве та Макарівку

14 червня Донецька ОВА повідомляла, що з цих селищ евакуювали 30 людей.

Теми: евакуаціяДонецька областьдеокупаціяконтрнаступ
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