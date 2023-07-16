Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зі звільнених у червні сіл Великоновосілківської громади евакуювали всіх мешканців

Катерина ТищенкоНеділя, 16 липня 2023, 18:13
Зі звільнених у червні сіл Великоновосілківської громади евакуювали всіх мешканців
деокуповані села на Донеччині, скріншот deepstatemap

Зі звільнених у червні 2023 року населених пунктів Великоновосілківської громади на Донеччині евакуювали всіх мешканців до більш безпечних регіонів.

Джерело: очільник Великоновосілківської військової адміністрації Сергій Ященко у коментарі Суспільному

Пряма мова: "У звільнених селах Благодатному, Нескучному, Сторожевому та Макарівці зараз вкрай важка безпекова ситуація. Щодня відбуваються обстріли. Це не дозволяє проводити стабілізаційні заходи.

На сьогодні в цих селах не залишилось жодної людини, всіх евакуювали".

Реклама:

Деталі: При цьому, за його інформацією, у селі Времівка, яке розташоване між звільненим Нескучним та Великою Новосілкою, залишається 14 людей.

Що передувало: 11 червня українська армія звільнила Благодатне, Нескучне, Сторожеве та Макарівку

14 червня Донецька ОВА повідомляла, що з цих селищ евакуювали 30 людей.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: евакуаціяДонецька областьдеокупаціяконтрнаступ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Окупанти заявили, що ЗСУ атакували залізницю між Херсонщиною й Кримом

відеоЗеленський розповів, у яких операціях брали участь воїни ССО

В УПЦ МП заявили, що після рішення Зеленського щодо Різдва "нічого не зміниться"

Після російського обстрілу до Одеси прибула місія ЮНЕСКО

відеоЗеленський приїхав на передову до ССО

відеоУ Севастополі диверсанти підірвали склад боєприпасів – ГУР

Усі новини...
евакуація
Запрацювала безкоштовна евакуація з Сумщини
Примусової евакуації жителів прикордоння Сумщини не буде – ОВА
На Сумщині евакуюють усіх жителів п'ятикілометрової зони прикордоння
Останні новини
17:43
Рада прийняла закон про реформу корпоративного управління "Оператора ГТС"
17:29
У Чехії повідомили про ще одну сутичку між ромами і українцем
17:20
Окупанти заявили, що ЗСУ атакували залізницю між Херсонщиною й Кримом
16:59
НБУ відновив планові виїзні перевірки банків та небанківських установ
16:47
фотоВибух у Шевченківському суді: правоохоронців підозрюють у недбалості й порушенні правил
16:46
Астрономи завершили "контрольоване" падіння супутника Aeolus на Землю: деталі
16:25
В опозиції й правлячій коаліції Німеччини закликали надати Україні ракети Taurus
16:12
Путін хоче отримати рекордні 80% підтримки на виборах - ЗМІ
16:10
відеоЗеленський розповів, у яких операціях брали участь воїни ССО
16:02
Уряд Косова збурив медіаспільноту через спробу закриття приватного телеканалу
Усі новини...
Реклама: