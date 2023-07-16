Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из освобожденных в июне сел Великоновоселковской громады эвакуировали всех жителей

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 июля 2023, 18:13
Из освобожденных в июне сел Великоновоселковской громады эвакуировали всех жителей
деоккупированные села в Донецкой области, скриншот deepstatemap

Из освобожденных в июне 2023 года населенных пунктов Великоновоселковской громады Донецкой области эвакуировали всех жителей в более безопасные регионы.

Источник: глава Великоновоселковской военной администрации Сергей Ященко в комментарии Суспільному

Прямая речь: "В освобожденных селах Благодатном, Нескучном, Сторожевом и Макаровке сейчас крайне тяжелая ситуация с безопасностью. Ежедневно происходят обстрелы. Это не позволяет проводить стабилизационные мероприятия.

Реклама:

На сегодня в этих селах не осталось ни одного человека, всех эвакуировали".

Детали: При этом, по его информации, в селе Времовка, которое расположено между освобожденным Нескучным и Большой Новоселкой, остается 14 человек.

Что предшествовало: 11 июня украинская армия освободила Благодатное, Нескучное, Сторожевое и Макаровку.

ВИДЕО ДНЯ

14 июня в Донецкой ОВА сообщали, что их этих сел эвакуировали 30 человек.

Темы: эвакуацияДонецкая областьдеоккупацияконтрнаступление
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
эвакуация
Минреинтеграции объявило принудительную эвакуацию детей из 5 населенных пунктов на Запорожье
Из Купянского района эвакуированы более 300 детей – Синегубов
В двух районах Запорожской области объявят обязательную эвакуацию детей – Верещук
Последние новости
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
Все новости...
Реклама: