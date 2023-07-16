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Из освобожденных в июне сел Великоновоселковской громады эвакуировали всех жителей

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 июля 2023, 18:13
Из освобожденных в июне сел Великоновоселковской громады эвакуировали всех жителей
деоккупированные села в Донецкой области, скриншот deepstatemap

Из освобожденных в июне 2023 года населенных пунктов Великоновоселковской громады Донецкой области эвакуировали всех жителей в более безопасные регионы.

Источник: глава Великоновоселковской военной администрации Сергей Ященко в комментарии Суспільному

Прямая речь: "В освобожденных селах Благодатном, Нескучном, Сторожевом и Макаровке сейчас крайне тяжелая ситуация с безопасностью. Ежедневно происходят обстрелы. Это не позволяет проводить стабилизационные мероприятия.

На сегодня в этих селах не осталось ни одного человека, всех эвакуировали".

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Детали: При этом, по его информации, в селе Времовка, которое расположено между освобожденным Нескучным и Большой Новоселкой, остается 14 человек.

Что предшествовало: 11 июня украинская армия освободила Благодатное, Нескучное, Сторожевое и Макаровку.

14 июня в Донецкой ОВА сообщали, что их этих сел эвакуировали 30 человек.

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Темы: эвакуацияДонецкая областьдеоккупацияконтрнаступление
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