"Редис" встретился с личным составом и в ближайшее время станет в строй – "Азов"
Командир бригады Нацгвардии "Азов" подполковник Денис Прокопенко ("Редис") после возвращения из Турции встретился с личным составом и намерен в ближайшее время приступить к выполнению служебных обязанностей.
Источник: "Азов" в Facebook
Прямая речь Прокопенко: "Находясь в плену, я сказал, что для меня эта война не закончится, пока мы не вернем из плена нашего последнего бойца и не восстановим границы Украины на состояние 1991 года.
Я – солдат. Меня не интересуют никакие другие направления деятельности, кроме военного дела. Мое сердце, моя душа, мое тело принадлежат "Азову"".
Детали: Сообщается, что сейчас Прокопенко проходит реабилитацию и "в ближайшее время приступит к выполнению служебных обязанностей".
Во время встречи он отметил, что основные усилия сегодня должны быть направлены на боевую подготовку и доукомплектование подразделения личным составом, техникой и вооружением.
Предыстория:
- 8 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украину из Турции возвращаются военные командиры, которые защищали "Азовсталь", а затем после освобождения из российского плена по обмену находились в этой стране.
- Вечером того же дня Зеленский вместе с командирами защитников "Азовстали" приехали во Львов.
- Во Львове Прокопенко заявил, что вернется на фронт.