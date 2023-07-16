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"Редис" встретился с личным составом и в ближайшее время станет в строй – "Азов"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 июля 2023, 20:42
Редис встретился с личным составом и в ближайшее время станет в строй – Азов
встреча "Редиса" с личным составом бригады, фото: "Азов"

Командир бригады Нацгвардии "Азов" подполковник Денис Прокопенко ("Редис") после возвращения из Турции встретился с личным составом и намерен в ближайшее время приступить к выполнению служебных обязанностей.

Источник: "Азов" в Facebook

 
встреча "Редиса" с личным составом бригады, фото: "Азов"

Прямая речь Прокопенко: "Находясь в плену, я сказал, что для меня эта война не закончится, пока мы не вернем из плена нашего последнего бойца и не восстановим границы Украины на состояние 1991 года.

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Я – солдат. Меня не интересуют никакие другие направления деятельности, кроме военного дела. Мое сердце, моя душа, мое тело принадлежат "Азову"".

Детали: Сообщается, что сейчас Прокопенко проходит реабилитацию и "в ближайшее время приступит к выполнению служебных обязанностей".

 

Во время встречи он отметил, что основные усилия сегодня должны быть направлены на боевую подготовку и доукомплектование подразделения личным составом, техникой и вооружением.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 8 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украину из Турции возвращаются военные командиры, которые защищали "Азовсталь", а затем после освобождения из российского плена по обмену находились в этой стране.
  • Вечером того же дня Зеленский вместе с командирами защитников "Азовстали" приехали во Львов.
  • Во Львове Прокопенко заявил, что вернется на фронт.

Темы: Азовпленные
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