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Сенцов потрапив під обстріл на фронті

Альона Мазуренко Понеділок, 17 липня 2023, 09:30
Сенцов потрапив під обстріл на фронті
фото: FB Сенцова

Український режисер і військовий, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов потрапив під обстріл на фронті і отримав поранення. Уламки потрапили в обличчя, руку та ногу.  

Джерело: Сенцов у Facebook

Пряма мова: "Тиждень не задався. На першому ж бойовому виході після повернення, під час десантування, попали під артилерійський обстріл.

Бредлі знов врятував нам життя.

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Троє поранених, в основному уламки. З обличчя вже витягнули, дрібні в руці та нозі залишаться зі мною назавжди.

У інших хлопців теж все добре - запорізькі лікарі знають свою справу, дякую".

 

Що було раніше: 9 липня режисер повідомив, що отримав контузію (акубаротравму).

ВІДЕО ДНЯ

14 липня його нагородили найвищою нагородою Франції – Орденом Почесного легіону. Відзнаку їм вручив у Софійському соборі посол Франції Етьєн де Понсен.

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Теми: Сенцоввійна
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