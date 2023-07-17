Український режисер і військовий, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов потрапив під обстріл на фронті і отримав поранення. Уламки потрапили в обличчя, руку та ногу.

Джерело: Сенцов у Facebook

Пряма мова: "Тиждень не задався. На першому ж бойовому виході після повернення, під час десантування, попали під артилерійський обстріл.

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Бредлі знов врятував нам життя.

Троє поранених, в основному уламки. З обличчя вже витягнули, дрібні в руці та нозі залишаться зі мною назавжди.

У інших хлопців теж все добре - запорізькі лікарі знають свою справу, дякую".

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Що було раніше: 9 липня режисер повідомив, що отримав контузію (акубаротравму).

14 липня його нагородили найвищою нагородою Франції – Орденом Почесного легіону. Відзнаку їм вручив у Софійському соборі посол Франції Етьєн де Понсен.

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