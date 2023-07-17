Украинский режиссер и военный, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов попал под обстрел на фронте и получил ранения. Осколки попали в лицо, руку и ногу.

Источник: Сенцов в Facebook

Прямая речь: "Неделя не задалась. На первом же боевом выходе после возвращения, во время десантирования, попали под артиллерийский обстрел.

Брэдли снова спас нам жизнь.

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Трое раненых, в основном осколки. Из лица уже вытащили, мелкие в руке и ноге останутся со мной навсегда.

У других ребят тоже все хорошо - запорожские врачи знают свое дело, спасибо".

Что было раньше: 9 июля режиссер сообщил, что получил контузию (акубаротравму).

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14 июля его наградили высшей наградой Франции - Орденом Почетного легиона. Награду им вручил в Софийском соборе посол Франции Этьен де Понсен.

Напомним: