Сенцов попал под обстрел на фронте
Украинский режиссер и военный, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов попал под обстрел на фронте и получил ранения. Осколки попали в лицо, руку и ногу.
Источник: Сенцов в Facebook
Прямая речь: "Неделя не задалась. На первом же боевом выходе после возвращения, во время десантирования, попали под артиллерийский обстрел.
Брэдли снова спас нам жизнь.
Трое раненых, в основном осколки. Из лица уже вытащили, мелкие в руке и ноге останутся со мной навсегда.
У других ребят тоже все хорошо - запорожские врачи знают свое дело, спасибо".
Что было раньше: 9 июля режиссер сообщил, что получил контузию (акубаротравму).
14 июля его наградили высшей наградой Франции - Орденом Почетного легиона. Награду им вручил в Софийском соборе посол Франции Этьен де Понсен.
Напомним:
- В июне Сенцову присвоили звание младший лейтенант.
- На вторые сутки полномасштабной войны России против Украины Сенцов обнародовал фотографию в военном камуфляже и призвал всех защищать страну.