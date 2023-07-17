Ексдепутатка Київради Ар’єва постане перед судом за ДТП

Ексдепутатку Київради Ярину Ар’єву судитимуть у справі щодо вчинення ДТП у стані наркотичного сп’яніння.

Джерело: Київська міська прокуратура



Деталі: Прокурори скерували до суду обвинувальний акт відносно громадянки України, ексдепутатки Київської міської ради, за фактом вчинення ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння.

За даними УП, йдеться про Ар’єву.



Відносно підозрюваної раніше суд застосував запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з електронним засобом контролю.



Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років.

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