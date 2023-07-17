Ексдепутатка Київради Ар’єва постане перед судом за ДТП
Понеділок, 17 липня 2023, 13:30
Ексдепутатку Київради Ярину Ар’єву судитимуть у справі щодо вчинення ДТП у стані наркотичного сп’яніння.
Джерело: Київська міська прокуратура
Деталі: Прокурори скерували до суду обвинувальний акт відносно громадянки України, ексдепутатки Київської міської ради, за фактом вчинення ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння.
За даними УП, йдеться про Ар’єву.
Відносно підозрюваної раніше суд застосував запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з електронним засобом контролю.
Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років.
Передісторія:
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- 23 травня правоохоронці повідомили про підозру депутатці Київради Ярині Ар'євій у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння.
- Дорожня пригода сталася ще 27 листопада 2022 року в Оболонському районі столиці. Згідно з матеріалами слідства, підозрювана, керуючи автомобілем "Volkswagen Polo", наблизившись до нерегульованого пішохідного переходу, не змогла оцінити зміну дорожньої обстановки та скоїла наїзд на жінку-пішохода, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження. Потерпіла отримала переломи ключиці та щелепи з травматичною екстракцією зубів, переломи кінцівок, закриту черепно-мозкову травму та інші ушкодження.
- Депутатка заявила, що визнає свою провину у ДТП, однак відкидає звинувачення у вживанні наркотиків і вважає їх "спланованою дискредитацією".
- Пресслужба прокуратури спростовувала заяви Ар'євої, покроково відтворюючи картину дорожньо-транспортної пригоди.
- 20 червня Ар’єва вирішила скласти повноваження депутата.
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