Ексдепутатка Київради Ар’єва постане перед судом за ДТП

Ексдепутатку Київради Ярину Ар’єву судитимуть у справі щодо вчинення ДТП у стані наркотичного сп’яніння.

Джерело: Київська міська прокуратура



Деталі: Прокурори скерували до суду обвинувальний акт відносно громадянки України, ексдепутатки Київської міської ради, за фактом вчинення ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння.

За даними УП, йдеться про Ар’єву.



Відносно підозрюваної раніше суд застосував запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з електронним засобом контролю.



Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років.

Передісторія:

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23 травня правоохоронці повідомили про підозру депутатці Київради Ярині Ар'євій у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння.

Дорожня пригода сталася ще 27 листопада 2022 року в Оболонському районі столиці. Згідно з матеріалами слідства, підозрювана, керуючи автомобілем "Volkswagen Polo", наблизившись до нерегульованого пішохідного переходу, не змогла оцінити зміну дорожньої обстановки та скоїла наїзд на жінку-пішохода, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження. Потерпіла отримала переломи ключиці та щелепи з травматичною екстракцією зубів, переломи кінцівок, закриту черепно-мозкову травму та інші ушкодження.

Депутатка заявила, що визнає свою провину у ДТП, однак відкидає звинувачення у вживанні наркотиків і вважає їх "спланованою дискредитацією".

Пресслужба прокуратури спростовувала заяви Ар'євої, покроково відтворюючи картину дорожньо-транспортної пригоди.

20 червня Ар’єва вирішила скласти повноваження депутата.