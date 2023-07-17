Экс-депутат Киевсовета Арьева предстанет перед судом за ДТП

Экс-депутата Киевсовета Ярину Арьеву будут судить по делу о совершении ДТП в состоянии наркотического опьянения.

Источник: Киевская городская прокуратура



Детали: Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении гражданки Украины, экс-депутата Киевского городского совета, по факту совершения ДТП с тяжелыми последствиями в состоянии наркотического опьянения.

По данным УП, речь идет об Арьевой.



В отношении подозреваемой ранее суд применил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с электронным средством контроля.



Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 8 лет.

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