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Экс-депутат Киевсовета Арьева предстанет перед судом за ДТП

Валентина РоманенкоПонедельник, 17 июля 2023, 13:30
Экс-депутат Киевсовета Арьева предстанет перед судом за ДТП
ЯРИНА АРЬЕВА. ФОТО ИЗ FACEBOOK

Экс-депутата Киевсовета Ярину Арьеву будут судить по делу о совершении ДТП в состоянии наркотического опьянения.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении гражданки Украины, экс-депутата Киевского городского совета, по факту совершения ДТП с тяжелыми последствиями в состоянии наркотического опьянения.

По данным УП, речь идет об Арьевой.

В отношении подозреваемой ранее суд применил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с электронным средством контроля.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 8 лет.

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Предыстория:

  • 23 мая правоохранители сообщили о подозрении депутату Киевсовета Ярине Арьевой в совершении ДТП с тяжелыми последствиями в состоянии наркотического опьянения.
  • Дорожное происшествие произошло еще 27 ноября 2022 года в Оболонском районе столицы. Согласно материалам следствия, подозреваемая, управляя автомобилем "Volkswagen Polo", приблизившись к нерегулируемому пешеходному переходу, не смогла оценить изменение дорожной обстановки и совершила наезд на женщину-пешехода, причинив ей тяжкие телесные повреждения. Потерпевшая получила переломы ключицы и челюсти с травматической экстракцией зубов, переломы конечностей, закрытую черепно-мозговую травму и другие повреждения. 
  • Депутат заявила, что признает свою вину в ДТП, однако отвергает обвинения в употреблении наркотиков и считает их "спланированной дискредитацией".
  • Получив разрешение на разглашение данных досудебного расследования, пресс-служба прокуратуры опровергла заявления Арьевой, пошагово воспроизведя картину дорожно-транспортного происшествия.
  • 20 июня Арьева решила сложить полномочия депутата.

Темы: ДТПКиев
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