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Путін збирає нараду через атаку на Кримський міст

Олександр ШумілінПонеділок, 17 липня 2023, 16:06
Путін збирає нараду через атаку на Кримський міст
Фото: BAZA

Президент РФ Володимир Путін у понеділок увечері проведе нараду щодо ситуації на Кримському мосту.

Джерело: російський "Інтерфакс", який цитує прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова

Деталі: Путін доручив віце-прем'єру Марату Хуснулліну на місці організувати роботу з проведення ремонтно-відновлювальних робіт на Кримському мосту.

Пєсков розповів, що раніше Путін уже заслухав доповіді Хуснулліна, глави ФСБ Олександра Бортнікова, міністра транспорту Віталія Савельєва і керівника Криму Сергія Аксьонова про наслідки атаки на міст.

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Передісторія:

  • Так званий "глава" окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія", у зв'язку з чим рух на мосту зупинений. На мосту "впав" проліт.
  • Раніше росЗМІ повідомляли, що Кримський міст з неба охороняють винищувачі, а під водою водолази і бойові дельфіни. 
  • Нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС, повідомили джерела "Української правди".
  • Затор з автомобілів утворився через пошкодження Кримського мосту з боку півострова, також багато машин стоять у черзі на пором вранці 17 липня.

Теми: КерчокупаціяРосія
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