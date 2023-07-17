Путін збирає нараду через атаку на Кримський міст

Президент РФ Володимир Путін у понеділок увечері проведе нараду щодо ситуації на Кримському мосту.

Джерело: російський "Інтерфакс", який цитує прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова

Деталі: Путін доручив віце-прем'єру Марату Хуснулліну на місці організувати роботу з проведення ремонтно-відновлювальних робіт на Кримському мосту.

Пєсков розповів, що раніше Путін уже заслухав доповіді Хуснулліна, глави ФСБ Олександра Бортнікова, міністра транспорту Віталія Савельєва і керівника Криму Сергія Аксьонова про наслідки атаки на міст.

Реклама:

Передісторія: