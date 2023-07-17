Путін збирає нараду через атаку на Кримський міст
Понеділок, 17 липня 2023, 16:06
Президент РФ Володимир Путін у понеділок увечері проведе нараду щодо ситуації на Кримському мосту.
Джерело: російський "Інтерфакс", який цитує прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова
Деталі: Путін доручив віце-прем'єру Марату Хуснулліну на місці організувати роботу з проведення ремонтно-відновлювальних робіт на Кримському мосту.
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Пєсков розповів, що раніше Путін уже заслухав доповіді Хуснулліна, глави ФСБ Олександра Бортнікова, міністра транспорту Віталія Савельєва і керівника Криму Сергія Аксьонова про наслідки атаки на міст.
Передісторія:
- Так званий "глава" окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія", у зв'язку з чим рух на мосту зупинений. На мосту "впав" проліт.
- Раніше росЗМІ повідомляли, що Кримський міст з неба охороняють винищувачі, а під водою водолази і бойові дельфіни.
- Нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС, повідомили джерела "Української правди".
- Затор з автомобілів утворився через пошкодження Кримського мосту з боку півострова, також багато машин стоять у черзі на пором вранці 17 липня.
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