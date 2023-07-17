Путин собирает совещание из-за атаки на Крымский мост

Президент РФ Владимир Путин в понедельник вечером проведет совещание по ситуации на Крымском мосту.

Источник: российский "Интерфакс", который цитирует пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Детали: Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину на месте организовать работу по проведению ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту.

Песков рассказал, что ранее Путин уже заслушал доклады Хуснуллина, главы ФСБ Александра Бортникова, министра транспорта Виталия Савельева и руководителя Крыма Сергея Аксенова о последствиях атаки на мост.

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