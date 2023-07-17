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Путин собирает совещание из-за атаки на Крымский мост

Александр ШумилинПонедельник, 17 июля 2023, 16:06
Путин собирает совещание из-за атаки на Крымский мост
Фото: BAZA

Президент РФ Владимир Путин в понедельник вечером проведет совещание по ситуации на Крымском мосту.

Источник: российский "Интерфакс", который цитирует пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Детали: Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину на месте организовать работу по проведению ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту.

Песков рассказал, что ранее Путин уже заслушал доклады Хуснуллина, главы ФСБ Александра Бортникова, министра транспорта Виталия Савельева и руководителя Крыма Сергея Аксенова о последствиях атаки на мост.

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Предыстория:

  • Так называемый "глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное происшествие", в связи с чем движение на мосту остановлено. На мосту "упал" пролет.
  • Ранее росСМИ сообщали, что Крымский мост с неба охраняют истребители, а под водой водолазы и боевые дельфины.
  • Ночная атака на Крымский мост была спецоперацией СБУ и ВМС, сообщили источники "Украинской правды".
  • Пробка из автомобилей образовалась из-за повреждения Крымского моста со стороны полуострова, также много машин стоят в очереди на паром утром 17 июля.

Темы: КерчьоккупацияРосcия
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