Втрати росіян у районі Бахмута зараз близькі до "вагнерівських" – Череватий

Втрати ворога в районі Бахмута наразі наближаються до тих, що були під час піку боїв із "вагнерівцями".

Джерело: речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "Втрати (ворог - ред.) несе регулярні (в районі Бахмута - ред.). Ці втрати вже наближаються до тих, які були за умов піку боїв з Вагнером.

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Наприклад, за цю добу 81 окупант був знищений, 156 дістали поранення. Він потужно відбивається: 556 разів бив по нам артилерією, 4 авіанальоти здійснив. Всього відбулося 8 боєзіткнень".

Деталі: Череватий підкреслив, що Україна діє "максимально обережно", щоб зберегти своїх людей.

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