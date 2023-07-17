Втрати росіян у районі Бахмута зараз близькі до "вагнерівських" – Череватий

Втрати ворога в районі Бахмута наразі наближаються до тих, що були під час піку боїв із "вагнерівцями".

Джерело: речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "Втрати (ворог - ред.) несе регулярні (в районі Бахмута - ред.). Ці втрати вже наближаються до тих, які були за умов піку боїв з Вагнером.

Наприклад, за цю добу 81 окупант був знищений, 156 дістали поранення. Він потужно відбивається: 556 разів бив по нам артилерією, 4 авіанальоти здійснив. Всього відбулося 8 боєзіткнень".

Реклама:

Деталі: Череватий підкреслив, що Україна діє "максимально обережно", щоб зберегти своїх людей.

Передісторія:

У 1 травня Білий дім повідомив, що за 5 місяців Росія втратила в районі Бахмута та в інших регіонах України понад 100 тисяч військових, у тому числі понад 20 тисяч загиблих в бою, майже половина з яких – солдати "Вагнера".

У травні Пригожин заявив, що ПВК "Вагнер" змушена була передати "фланги" військовослужбовцям Міноборони РФ. У Бахмут на заміну "вагнерівцям" зайшли повітряно-десантні війська окупанта і мотострілецькі підрозділи.