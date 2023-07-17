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Втрати росіян у районі Бахмута зараз близькі до "вагнерівських" – Череватий

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 17 липня 2023, 19:20
Втрати росіян у районі Бахмута зараз близькі до вагнерівських – Череватий
ФОТО: МІЛІТАРНИЙ

Втрати ворога в районі Бахмута наразі наближаються до тих, що були під час піку боїв із "вагнерівцями".

Джерело: речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "Втрати (ворог - ред.) несе регулярні (в районі Бахмута - ред.). Ці втрати вже наближаються до тих, які були за умов піку боїв з Вагнером. 

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Наприклад, за цю добу 81 окупант був знищений, 156 дістали поранення. Він потужно відбивається: 556 разів бив по нам артилерією, 4 авіанальоти здійснив. Всього відбулося 8 боєзіткнень".

Деталі: Череватий підкреслив, що Україна діє "максимально обережно", щоб зберегти своїх людей.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У 1 травня Білий дім повідомив, що за 5 місяців Росія втратила в районі Бахмута та в інших регіонах України понад 100 тисяч військових, у тому числі понад 20 тисяч загиблих в бою, майже половина з яких – солдати "Вагнера".
  • У травні Пригожин заявив, що ПВК "Вагнер" змушена була передати "фланги" військовослужбовцям Міноборони РФ. У Бахмут на заміну "вагнерівцям" зайшли повітряно-десантні війська окупанта і мотострілецькі підрозділи.

Теми: РосіяВагнерБахмутвійна
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