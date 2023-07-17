Потери россиян в районе Бахмута сейчас близки к "вагнеровским" – Череватый

Потери врага в районе Бахмута сейчас приближаются к тем, что были во время пика боев с "вагнеровцами".

Источник: представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "Потери (враг - ред.) несет регулярные (в районе Бахмута - ред.). Эти потери уже приближаются к тем, которые были в условиях пика боев с Вагнером.

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Например, за эти сутки 81 оккупант был уничтожен, 156 получили ранения. Он мощно отбивается: 556 раз бил по нам артиллерией, 4 авианалета совершил. Всего произошло 8 боестолкновений".

Детали: Череватый подчеркнул, что Украина действует "максимально осторожно", чтобы сохранить своих людей.

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