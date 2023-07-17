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Потери россиян в районе Бахмута сейчас близки к "вагнеровским" – Череватый

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 17 июля 2023, 19:20
Потери россиян в районе Бахмута сейчас близки к вагнеровским – Череватый
ФОТО: МИЛИТАРНЫЙ

Потери врага в районе Бахмута сейчас приближаются к тем, что были во время пика боев с "вагнеровцами".

Источник: представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "Потери (враг - ред.) несет регулярные (в районе Бахмута - ред.). Эти потери уже приближаются к тем, которые были в условиях пика боев с Вагнером. 

Например, за эти сутки 81 оккупант был уничтожен, 156 получили ранения. Он мощно отбивается: 556 раз бил по нам артиллерией, 4 авианалета совершил. Всего произошло 8 боестолкновений".

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Детали: Череватый подчеркнул, что Украина действует "максимально осторожно", чтобы сохранить своих людей.

Предыстория: 

  • В 1 мая Белый дом сообщил, что за 5 месяцев Россия потеряла в районе Бахмута и в других регионах Украины более 100 тысяч военных, в том числе более 20 тысяч погибших в бою, почти половина из которых - солдаты "Вагнера".
  • В мае Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" вынуждена была передать "фланги" военнослужащим Минобороны РФ. В Бахмут на замену "вагнеровцам" зашли воздушно-десантные войска оккупанта и мотострелковые подразделения.

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Темы: РосcияВагнерБахмутвойна
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