ВАКС відмовився відсторонити від посади затриманого на хабарі голову Тернопільської облради − ЦПК

Вищий антикорупційний суд відмовився відсторонити від посади голову Тернопільської облради Михайла Головка, якого раніше затримали за хабарництво.

Джерело: Центр протидії корупції у Telegram

Дослівно ЦПК: "Суддя ВАКС Ярослав Шкодін не задовольнив клопотання прокурора САП про відсторонення голови Тернопільської облради Михайла Головка.



Прокурор САП пояснював, що клопотав про відсторонення Головка, аби запобігти ризикам незаконного впливу на свідків, які пов’язанні з виконанням адміністративних повноважень".

Деталі: Оскільки суддя ВАКС не задовольнив це клопотання, то Головко може повернутись на робоче місце.



ЦПК відзначає, що наразі невідомо, чи буде САП подавати апеляцію на це рішення.

Реклама:

Передісторія: