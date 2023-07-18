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ВАКС відмовився відсторонити від посади затриманого на хабарі голову Тернопільської облради − ЦПК

Ірина БалачукВівторок, 18 липня 2023, 12:09
ВАКС відмовився відсторонити від посади затриманого на хабарі голову Тернопільської облради − ЦПК
Михайло Головко. Фото з Facebook

Вищий антикорупційний суд відмовився відсторонити від посади голову Тернопільської облради Михайла Головка, якого раніше затримали за хабарництво.

Джерело: Центр протидії корупції у Telegram

Дослівно ЦПК: "Суддя ВАКС Ярослав Шкодін не задовольнив клопотання прокурора САП про відсторонення голови Тернопільської облради Михайла Головка.

Прокурор САП пояснював, що клопотав про відсторонення Головка, аби запобігти ризикам незаконного впливу на свідків, які пов’язанні з виконанням адміністративних повноважень".

Деталі: Оскільки суддя ВАКС не задовольнив це клопотання, то Головко може повернутись на робоче місце.

ЦПК відзначає, що наразі невідомо, чи буде САП подавати апеляцію на це рішення.

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Передісторія:

  • 26 червня НАБУ та САП затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка на отриманні хабара. Також повідомлялося, що затримали двох заступників голови Тернопільської ВЦА − Ігоря Дем'янчука і Ігоря Гайдука.
  • За даними слідства, вони вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.
  • 28 червня Головка арештували на 60 діб з можливістю внесення застави у 805 тисяч грн. ВАКС також арештував на 2 місяці з можливістю внесення застави у 805 тисяч гривень і першого заступника начальника Тернопільської ОВА Ігоря Дем’янчука. 
  • 29 червня Головка випустили зі слідчого ізолятора після внесення за нього 800 тис. гривень застави.
  • 3 липня Головко повернувся на роботу.  

Теми: Антикорупційний судТернопільська областьхабар
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