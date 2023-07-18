ВАКС отказался отстранить от должности задержанного на взятке главу Тернопольского облсовета − ЦПК

Высший антикоррупционный суд отказался отстранить от должности главу Тернопольского облсовета Михаила Головко, которого ранее задержали за взяточничество.

Источник: Центр противодействия коррупции в Telegram

Дословно ЦПК: "Судья ВАКС Ярослав Шкодин не удовлетворил ходатайство прокурора САП об отстранении главы Тернопольского облсовета Михаила Головко.

Прокурор САП объяснял, что ходатайствовал об отстранении Головко, чтобы предотвратить риски незаконного воздействия на свидетелей, которые связаны с выполнением административных полномочий".

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Детали: Поскольку судья ВАКС не удовлетворил это ходатайство, то Головко может вернуться на рабочее место.

ЦПК отмечает, что пока неизвестно, будет ли САП подавать апелляцию на это решение.

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