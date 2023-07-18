ВАКС отказался отстранить от должности задержанного на взятке главу Тернопольского облсовета − ЦПК
Вторник, 18 июля 2023, 12:09
Высший антикоррупционный суд отказался отстранить от должности главу Тернопольского облсовета Михаила Головко, которого ранее задержали за взяточничество.
Источник: Центр противодействия коррупции в Telegram
Дословно ЦПК: "Судья ВАКС Ярослав Шкодин не удовлетворил ходатайство прокурора САП об отстранении главы Тернопольского облсовета Михаила Головко.
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Прокурор САП объяснял, что ходатайствовал об отстранении Головко, чтобы предотвратить риски незаконного воздействия на свидетелей, которые связаны с выполнением административных полномочий".
Детали: Поскольку судья ВАКС не удовлетворил это ходатайство, то Головко может вернуться на рабочее место.
ЦПК отмечает, что пока неизвестно, будет ли САП подавать апелляцию на это решение.
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Предыстория:
- 26 июня НАБУ и САП задержали главу Тернопольского областного совета Михаила Головко на получении взятки. Также сообщалось, что задержали двух заместителей главы Тернопольской ВГА − Игоря Демьянчука и Игоря Гайдука.
- По данным следствия, они требовали почти 1,8 млн грн у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.
- 28 июня Головко арестовали на 60 суток с возможностью внесения залога в 805 тысяч грн. ВАКС также арестовал на 2 месяца с возможностью внесения залога в 805 тысяч гривен и первого заместителя начальника Тернопольской ОГА Игоря Демьянчука.
- 29 июня Головко выпустили из следственного изолятора после внесения за него 800 тыс. гривен залога.
- 3 июля Головко вернулся на работу.