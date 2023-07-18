Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ВАКС отказался отстранить от должности задержанного на взятке главу Тернопольского облсовета − ЦПК

Ирина БалачукВторник, 18 июля 2023, 12:09
ВАКС отказался отстранить от должности задержанного на взятке главу Тернопольского облсовета − ЦПК
Михаил Головко. Фото из Facebook

Высший антикоррупционный суд отказался отстранить от должности главу Тернопольского облсовета Михаила Головко, которого ранее задержали за взяточничество.

Источник: Центр противодействия коррупции в Telegram

Дословно ЦПК: "Судья ВАКС Ярослав Шкодин не удовлетворил ходатайство прокурора САП об отстранении главы Тернопольского облсовета Михаила Головко.

Прокурор САП объяснял, что ходатайствовал об отстранении Головко, чтобы предотвратить риски незаконного воздействия на свидетелей, которые связаны с выполнением административных полномочий".

Реклама:

Детали: Поскольку судья ВАКС не удовлетворил это ходатайство, то Головко может вернуться на рабочее место.

ЦПК отмечает, что пока неизвестно, будет ли САП подавать апелляцию на это решение.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 26 июня НАБУ и САП задержали главу Тернопольского областного совета Михаила Головко на получении взятки. Также сообщалось, что задержали двух заместителей главы Тернопольской ВГА − Игоря Демьянчука и Игоря Гайдука.
  • По данным следствия, они требовали почти 1,8 млн грн у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.
  • 28 июня Головко арестовали на 60 суток с возможностью внесения залога в 805 тысяч грн. ВАКС также арестовал на 2 месяца с возможностью внесения залога в 805 тысяч гривен и первого заместителя начальника Тернопольской ОГА Игоря Демьянчука.
  • 29 июня Головко выпустили из следственного изолятора после внесения за него 800 тыс. гривен залога.
  • 3 июля Головко вернулся на работу.

Темы: Антикоррупционный судТернопольская областьвзятка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW объяснил, почему в России молчат об ударе Сил обороны по Чонгарскому мосту

В боях за Украину погиб актер Евгений Светличный

видеоЖурналисты CNN побывали на секретной базе, где испытывают украинские морские дроны

"Вторая фаза": Ермак анонсировал встречу советников лидеров государств в Саудовской Аравии

Медведев угрожает ядерным оружием в случае успеха контрнаступления Украины

видеоЗеленский посетил военных в больнице Ивано-Франковска

Все новости...
Антикоррупционный суд
Дело аэропорта "Борисполь". Чем опасен судебный плагиат Высшего антикоррупционного суда
От Лондона до Брюсселя
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
Последние новости
05:40
фотоИз-за ливня в Черновцах подтопило квартиры в жилых домах – ГСЧС
04:44
Враг запустил по Харькову ракеты С-300, есть пострадавший
03:48
ISW объяснил, почему в России молчат об ударе Сил обороны по Чонгарскому мосту
02:56
Из-за теракта в Пакистане погибли 44 человека, 200 – получили ранения
01:56
Враг бил по Сумской области: 169 взрывов, ранен человек
00:58
В боях за Украину погиб актер Евгений Светличный
00:25
ОбновленоОккупанты нанесли удары по Харькову, в городе возник пожар
00:12
ОбновленоПо всей Украине была ракетная опасность
23:53
В России сообщают о взрыве в здании полиции в Брянской области
23:40
7 лучших сериалов, которые выходят в августе: подборка
Все новости...
Реклама: