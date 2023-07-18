ВАКС отказался отстранить от должности задержанного на взятке главу Тернопольского облсовета − ЦПК
Вторник, 18 июля 2023, 12:09
Высший антикоррупционный суд отказался отстранить от должности главу Тернопольского облсовета Михаила Головко, которого ранее задержали за взяточничество.
Источник: Центр противодействия коррупции в Telegram
Дословно ЦПК: "Судья ВАКС Ярослав Шкодин не удовлетворил ходатайство прокурора САП об отстранении главы Тернопольского облсовета Михаила Головко.
Прокурор САП объяснял, что ходатайствовал об отстранении Головко, чтобы предотвратить риски незаконного воздействия на свидетелей, которые связаны с выполнением административных полномочий".
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Детали: Поскольку судья ВАКС не удовлетворил это ходатайство, то Головко может вернуться на рабочее место.
ЦПК отмечает, что пока неизвестно, будет ли САП подавать апелляцию на это решение.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 26 июня НАБУ и САП задержали главу Тернопольского областного совета Михаила Головко на получении взятки. Также сообщалось, что задержали двух заместителей главы Тернопольской ВГА − Игоря Демьянчука и Игоря Гайдука.
- По данным следствия, они требовали почти 1,8 млн грн у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.
- 28 июня Головко арестовали на 60 суток с возможностью внесения залога в 805 тысяч грн. ВАКС также арестовал на 2 месяца с возможностью внесения залога в 805 тысяч гривен и первого заместителя начальника Тернопольской ОГА Игоря Демьянчука.
- 29 июня Головко выпустили из следственного изолятора после внесения за него 800 тыс. гривен залога.
- 3 июля Головко вернулся на работу.