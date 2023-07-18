ВАКС отказался отстранить от должности задержанного на взятке главу Тернопольского облсовета − ЦПК

Высший антикоррупционный суд отказался отстранить от должности главу Тернопольского облсовета Михаила Головко, которого ранее задержали за взяточничество.

Источник: Центр противодействия коррупции в Telegram

Дословно ЦПК: "Судья ВАКС Ярослав Шкодин не удовлетворил ходатайство прокурора САП об отстранении главы Тернопольского облсовета Михаила Головко.

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Прокурор САП объяснял, что ходатайствовал об отстранении Головко, чтобы предотвратить риски незаконного воздействия на свидетелей, которые связаны с выполнением административных полномочий".

Детали: Поскольку судья ВАКС не удовлетворил это ходатайство, то Головко может вернуться на рабочее место.

ЦПК отмечает, что пока неизвестно, будет ли САП подавать апелляцию на это решение.

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