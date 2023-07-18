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ВАКС отказался отстранить от должности задержанного на взятке главу Тернопольского облсовета − ЦПК

Ирина БалачукВторник, 18 июля 2023, 12:09
ВАКС отказался отстранить от должности задержанного на взятке главу Тернопольского облсовета − ЦПК
Михаил Головко. Фото из Facebook

Высший антикоррупционный суд отказался отстранить от должности главу Тернопольского облсовета Михаила Головко, которого ранее задержали за взяточничество.

Источник: Центр противодействия коррупции в Telegram

Дословно ЦПК: "Судья ВАКС Ярослав Шкодин не удовлетворил ходатайство прокурора САП об отстранении главы Тернопольского облсовета Михаила Головко.

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Прокурор САП объяснял, что ходатайствовал об отстранении Головко, чтобы предотвратить риски незаконного воздействия на свидетелей, которые связаны с выполнением административных полномочий".

Детали: Поскольку судья ВАКС не удовлетворил это ходатайство, то Головко может вернуться на рабочее место.

ЦПК отмечает, что пока неизвестно, будет ли САП подавать апелляцию на это решение.

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Предыстория:

  • 26 июня НАБУ и САП задержали главу Тернопольского областного совета Михаила Головко на получении взятки. Также сообщалось, что задержали двух заместителей главы Тернопольской ВГА − Игоря Демьянчука и Игоря Гайдука.
  • По данным следствия, они требовали почти 1,8 млн грн у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.
  • 28 июня Головко арестовали на 60 суток с возможностью внесения залога в 805 тысяч грн. ВАКС также арестовал на 2 месяца с возможностью внесения залога в 805 тысяч гривен и первого заместителя начальника Тернопольской ОГА Игоря Демьянчука.
  • 29 июня Головко выпустили из следственного изолятора после внесения за него 800 тыс. гривен залога.
  • 3 июля Головко вернулся на работу.

Темы: Антикоррупционный судТернопольская областьвзятка
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