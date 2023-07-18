Гідроцикли з вибухівкою: в РФ висунули екшн-версію атаки на Кримській міст – ЗМІ
Російські слідчі розглядають версію атаки на Кримській міст, згідно якої "захисники мосту" відстрілювались від гідроциклів з вибухівкою.
Джерело: російське видання "Коммерсантъ" із посиланням на джерела, анонімні Telegram-канали
Деталі: Справою займається Слідчий комітет РФ, який з жовтня минулого року розбирається з попередньою атакою на міст.
За даними російських слідчих, яке наводить видання, Росгвадія, що охороняла міст, зареєструвала о 3:15 два вибухи під його автомобільною частиною. І протягом п'яти хвилин черговий сповістив про НП всі служби, які направили на місце своїх представників.
За попередньою версією, міст був атакований надводними ударними дронами. Водночас, як стверджує видання, в СК РФ перевіряється і версія про так званий "подвійний теракт".
Нібито спочатку було направлено дистанційно керовані гідроцикли з вибухівкою, які "зустріли вогнем захисники мосту", а під їхнім прикриттям удари було завдати "досконалішми штатними бойовими апаратами".
Напередодні анонімні проросійські Telegram-канали опублікували відео нібито з "одним із водних дронів ЗСУ", який схожий на гідроцикл і, як стверджувалося, начинений вибухівкою.
Передісторія:
- Під ранок 17 липня так званий "глава" окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія", у зв'язку з чим рух на мосту зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту "впав" проліт.
- Джерела "Української правди" повідомили, що нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС. Зазначалося, що міст атакували за допомогою надводних дронів. Пізніше версію про 2 надводних безпілотники озвучило і російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на Національний антитерористичний комітет РФ.
- Раніше росЗМІ повідомляли, що Кримський міст з неба охороняють винищувачі, а під водою водолази і бойові дельфіни.
- Російський диктатор Володимир Путін пообіцяв, що Росія помститься за удар по Кримському мосту.