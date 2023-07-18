Гідроцикли з вибухівкою: в РФ висунули екшн-версію атаки на Кримській міст – ЗМІ

Російські слідчі розглядають версію атаки на Кримській міст, згідно якої "захисники мосту" відстрілювались від гідроциклів з вибухівкою.

Джерело: російське видання "Коммерсантъ" із посиланням на джерела, анонімні Telegram-канали

Деталі: Справою займається Слідчий комітет РФ, який з жовтня минулого року розбирається з попередньою атакою на міст.

За даними російських слідчих, яке наводить видання, Росгвадія, що охороняла міст, зареєструвала о 3:15 два вибухи під його автомобільною частиною. І протягом п'яти хвилин черговий сповістив про НП всі служби, які направили на місце своїх представників.

За попередньою версією, міст був атакований надводними ударними дронами. Водночас, як стверджує видання, в СК РФ перевіряється і версія про так званий "подвійний теракт".

Нібито спочатку було направлено дистанційно керовані гідроцикли з вибухівкою, які "зустріли вогнем захисники мосту", а під їхнім прикриттям удари було завдати "досконалішми штатними бойовими апаратами".

Напередодні анонімні проросійські Telegram-канали опублікували відео нібито з "одним із водних дронів ЗСУ", який схожий на гідроцикл і, як стверджувалося, начинений вибухівкою.

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