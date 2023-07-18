Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гідроцикли з вибухівкою: в РФ висунули екшн-версію атаки на Кримській міст – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 18 липня 2023, 15:53
Гідроцикли з вибухівкою: в РФ висунули екшн-версію атаки на Кримській міст – ЗМІ
ФОТО З TELEGRAM-КАНАЛУ MASH

Російські слідчі розглядають версію атаки на Кримській міст, згідно якої "захисники мосту" відстрілювались від гідроциклів з вибухівкою.

Джерело: російське видання "Коммерсантъ" із посиланням на джерела, анонімні Telegram-канали

Деталі: Справою займається Слідчий комітет РФ, який з жовтня минулого року розбирається з попередньою атакою на міст.

За даними російських слідчих, яке наводить видання, Росгвадія, що охороняла міст, зареєструвала о 3:15 два вибухи під його автомобільною частиною. І протягом п'яти хвилин черговий сповістив про НП всі служби, які направили на місце своїх представників. 

За попередньою версією, міст був атакований надводними ударними дронами. Водночас, як стверджує видання, в СК РФ перевіряється і версія про так званий "подвійний теракт". 

Нібито спочатку було направлено дистанційно керовані гідроцикли з вибухівкою, які "зустріли вогнем захисники мосту", а під їхнім прикриттям удари було завдати "досконалішми штатними бойовими апаратами".

Напередодні анонімні проросійські Telegram-канали опублікували відео нібито з "одним із водних дронів ЗСУ", який схожий на гідроцикл і, як стверджувалося, начинений вибухівкою. 

 
 

Передісторія:

  • Під ранок 17 липня так званий "глава" окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія", у зв'язку з чим рух на мосту зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту "впав" проліт.
  • Джерела "Української правди" повідомили, що нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС. Зазначалося, що міст атакували за допомогою надводних дронів. Пізніше версію про 2 надводних безпілотники озвучило і російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на Національний антитерористичний комітет РФ.
  • Раніше росЗМІ повідомляли, що Кримський міст з неба охороняють винищувачі, а під водою водолази і бойові дельфіни. 
  • Російський диктатор Володимир Путін пообіцяв, що Росія помститься за удар по Кримському мосту.

Теми: Керченський містКримдорогиРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Керченський міст
Пєсков заявив, що удари по Одесі − помста за Кримський міст
Окупанти кажуть, що запустили реверсний рух Кримським мостом для легкових авто
ISW оцінив наслідки вибуху на Кримському мосту
Останні новини
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
Усі новини...
Реклама: