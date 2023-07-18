Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Гидроциклы со взрывчаткой: в РФ выдвинули экшн-версию атаки на Крымский мост – СМИ

Татьяна ЛозовенкоВторник, 18 июля 2023, 15:53
Гидроциклы со взрывчаткой: в РФ выдвинули экшн-версию атаки на Крымский мост – СМИ
ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА MASH

Российские следователи рассматривают версию атаки на Крымской мост, согласно которой "защитники моста" отстреливались от гидроциклов со взрывчаткой.

Источник: российское издание "Коммерсант" со ссылкой на источники, анонимные Telegram-каналы

Детали: Дело расследует Следственный комитет РФ, который с октября прошлого года разбирается с предыдущей атакой на мост.

Реклама:

По данным российских следователей, которое приводит издание, Росгвадия, охранявшая мост, зарегистрировала в 3:15 два взрыва под его автомобильной частью. И в течение пяти минут дежурный оповестил о ЧП все службы, которые направили на место своих представителей. 

По предварительной версии, мост был атакован надводными ударными дронами. В то же время, как утверждает издание, в СК РФ проверяется и версия о так называемом "двойном теракте".

Якобы сначала были направлены дистанционно управляемые гидроциклы со взрывчаткой, которые "встретили огнем защитники моста", а под их прикрытием удары были нанесены "более совершенными штатными боевыми аппаратами".

ВИДЕО ДНЯ

Накануне анонимные пророссийские Telegram-каналы опубликовали видео якобы с "одним из водных дронов ВСУ", который похож на гидроцикл и, как утверждалось, начинен взрывчаткой.

 
 

Предыстория

Темы: Керченский мостКрымдорогиРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Керченский мост
Спутник показал баржи-барикады от украинских дронов возле Крымского моста
Руководитель ГУР о попытках защитить Крымский мост: Любимая привычка россиян, пусть топят
Буданов о недавних взрывах возле Керченского моста: Цель была другая
Последние новости
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
Все новости...
Реклама: