Гидроциклы со взрывчаткой: в РФ выдвинули экшн-версию атаки на Крымский мост – СМИ
Российские следователи рассматривают версию атаки на Крымской мост, согласно которой "защитники моста" отстреливались от гидроциклов со взрывчаткой.
Источник: российское издание "Коммерсант" со ссылкой на источники, анонимные Telegram-каналы
Детали: Дело расследует Следственный комитет РФ, который с октября прошлого года разбирается с предыдущей атакой на мост.
По данным российских следователей, которое приводит издание, Росгвадия, охранявшая мост, зарегистрировала в 3:15 два взрыва под его автомобильной частью. И в течение пяти минут дежурный оповестил о ЧП все службы, которые направили на место своих представителей.
По предварительной версии, мост был атакован надводными ударными дронами. В то же время, как утверждает издание, в СК РФ проверяется и версия о так называемом "двойном теракте".
Якобы сначала были направлены дистанционно управляемые гидроциклы со взрывчаткой, которые "встретили огнем защитники моста", а под их прикрытием удары были нанесены "более совершенными штатными боевыми аппаратами".
Накануне анонимные пророссийские Telegram-каналы опубликовали видео якобы с "одним из водных дронов ВСУ", который похож на гидроцикл и, как утверждалось, начинен взрывчаткой.
Предыстория:
- Под утро 17 июля так называемый "глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное происшествие", в связи с чем движение на мосту остановлено. Российские ТГ-каналы сообщают, что на мосту "упал" пролет.
- Источники "Украинской правды" сообщили, что ночная атака на Крымский мост была спецоперацией СБУ и ВМС. Отмечалось, что мост атаковали с помощью надводных дронов. Позже версию о 2 надводных беспилотниках озвучило и российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет РФ.
- Ранее росСМИ сообщили, что Крымский мост с неба охраняют истребители, а под водой водолазы и боевые дельфины.
- Российский диктатор Владимир Путин пообещал, что Россия отомстит за удар по Крымскому мосту.