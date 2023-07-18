Гидроциклы со взрывчаткой: в РФ выдвинули экшн-версию атаки на Крымский мост – СМИ

Российские следователи рассматривают версию атаки на Крымской мост, согласно которой "защитники моста" отстреливались от гидроциклов со взрывчаткой.

Источник: российское издание "Коммерсант" со ссылкой на источники, анонимные Telegram-каналы

Детали: Дело расследует Следственный комитет РФ, который с октября прошлого года разбирается с предыдущей атакой на мост.

По данным российских следователей, которое приводит издание, Росгвадия, охранявшая мост, зарегистрировала в 3:15 два взрыва под его автомобильной частью. И в течение пяти минут дежурный оповестил о ЧП все службы, которые направили на место своих представителей.

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По предварительной версии, мост был атакован надводными ударными дронами. В то же время, как утверждает издание, в СК РФ проверяется и версия о так называемом "двойном теракте".

Якобы сначала были направлены дистанционно управляемые гидроциклы со взрывчаткой, которые "встретили огнем защитники моста", а под их прикрытием удары были нанесены "более совершенными штатными боевыми аппаратами".

Накануне анонимные пророссийские Telegram-каналы опубликовали видео якобы с "одним из водных дронов ВСУ", который похож на гидроцикл и, как утверждалось, начинен взрывчаткой.

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