Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гидроциклы со взрывчаткой: в РФ выдвинули экшн-версию атаки на Крымский мост – СМИ

Татьяна ЛозовенкоВторник, 18 июля 2023, 15:53
Гидроциклы со взрывчаткой: в РФ выдвинули экшн-версию атаки на Крымский мост – СМИ
ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА MASH

Российские следователи рассматривают версию атаки на Крымской мост, согласно которой "защитники моста" отстреливались от гидроциклов со взрывчаткой.

Источник: российское издание "Коммерсант" со ссылкой на источники, анонимные Telegram-каналы

Детали: Дело расследует Следственный комитет РФ, который с октября прошлого года разбирается с предыдущей атакой на мост.

По данным российских следователей, которое приводит издание, Росгвадия, охранявшая мост, зарегистрировала в 3:15 два взрыва под его автомобильной частью. И в течение пяти минут дежурный оповестил о ЧП все службы, которые направили на место своих представителей. 

Реклама:

По предварительной версии, мост был атакован надводными ударными дронами. В то же время, как утверждает издание, в СК РФ проверяется и версия о так называемом "двойном теракте".

Якобы сначала были направлены дистанционно управляемые гидроциклы со взрывчаткой, которые "встретили огнем защитники моста", а под их прикрытием удары были нанесены "более совершенными штатными боевыми аппаратами".

Накануне анонимные пророссийские Telegram-каналы опубликовали видео якобы с "одним из водных дронов ВСУ", который похож на гидроцикл и, как утверждалось, начинен взрывчаткой.

ВИДЕО ДНЯ
 
 

Предыстория

Темы: Керченский мостКрымдорогиРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено, видео В Кривом Роге раздались взрывы, россияне попали в многоэтажку

В боях за Украину погиб актер Евгений Светличный

видеоЖурналисты CNN побывали на секретной базе, где испытывают украинские морские дроны

"Вторая фаза": Ермак анонсировал встречу советников лидеров государств в Саудовской Аравии

Медведев угрожает ядерным оружием в случае успеха контрнаступления Украины

видеоЗеленский посетил военных в больнице Ивано-Франковска

Все новости...
Керченский мост
Песков заявил, что удары по Одессе − месть за Крымский мост
Оккупанты говорят, что запустили реверсное движение по Крымскому мосту для легковых авто
ISW оценил последствия взрыва на Крымском мосту
Последние новости
10:16
Разведка Британии считает, что Кремль уже не способен обезопасить население РФ от войны
09:55
В Таллине задержали Бабченко, потому что забрасывал яйцами посольство РФ
09:47
Что есть и пить, а чего избегать, чтобы перенести жару – советы от МОЗ
09:36
дополнено, фото Оккупанты утром ударили "Градами" по центру Херсона: 1 погибший, 4 раненых
09:31
Рассказ чемпиона мира по пауэрлифтингу об уничтоженном русскими родном Рубежном
09:28
Пригожин заявил, что "Вагнер" больше не набирает наемников
09:24
Министр обороны Италии заявил о возможности "политического разрешения" войны с РФ
09:19
дополнено, видео В Кривом Роге раздались взрывы, россияне попали в многоэтажку
09:10
Командующий Нацгвардией Пивненко: Придет время, мы на каком-то направлении сделаем прорыв. И не факт, что это будет там, где кто-то думает
09:10
Кабмин выделил средства на восстановление энергетики к отопительному сезону − Шмыгаль
Все новости...
Реклама: